L'autorité de régulation britannique surveille de près Litani, qui courtise les actionnaires d'Aviva

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* Litani propose d'acheter des actions Aviva avec une décote de 17,5 %

* La FCA va vérifier si la loi est respectée et si les communications sont claires

* Aviva estime que cette cession n'est pas dans l'intérêt des actionnaires

* Aviva a tenté d'empêcher Litani d'accéder au registre des actionnaires

(Refonte avec détails et contexte à partir du paragraphe 5) par Kirstin Ridley et Phoebe Seers

L'Autorité de conduite financière britannique (FCA) surveille de près l'offre à prix réduit de la société d'arbitrage américaine Litani visant à racheter les actions des petits investisseurs de l'assureur Aviva, coté à Londres AV.L , a déclaré mercredi le directeur de l'organisme de régulation.

Nikhil Rathi, directeur général de la FCA , a déclaré aux membres de la commission des finances du Parlement que l ’autorité de surveillance évaluerait si la loi était respectée et veillerait à ce que toute communication adressée aux actionnaires soit équitable et claire.

Aviva, qui compte une vaste base d’actionnaires particuliers, a exhorté les investisseurs à rejeter la " mini-offre publique d’achat "de Litani portant sur un nombre limité d’actions et proposée avec une fortedécote de 17,5 % par rapport au cours du marché, soulignant que cela n’était pas dans l’intérêt des investisseurs.

"Des offres de ce type … consistent généralement à acheter des actions à un prix inférieur, puis à les revendre au prix plein du marché, ce qui permet à l’acheteur de réaliser un bénéfice aux dépens des actionnaires", a averti l’assureur dans un message publié mardi sur son site web.

Aviva n’a pas souhaité faire d’autres commentaires. Les représentants légaux de Litani n’ont pas immédiatement répondu à une demande de réaction.

UNE APPROCHE "MANIFESTEMENT COMMERCIALE"

La Haute Cour de Londresa rejeté en décembre dernier la demande d’Aviva visant à empêcher Litani d’accéder à son registre des actionnaires, au motif que sa démarche ne répondait pas à un "objectif légitime".

Bien que l’approche de Litani fût "ouvertement commerciale", les mini-offres publiques d’achat n’étaient ni illégales ni soumises à un contrôle réglementaire spécifique, a estimé le juge.

Il a toutefois noté que Litani, société constituée dans le Delaware, avait choisi de ne rien révéler de substantiel concernant son identité, sa structure de propriété finale ou l’identité de ses administrateurs et dirigeants, qu’elle ne disposait d’aucun site web et que son adresse à Londres correspondait à un espace de coworking.

M. Rathi a déclaré mercredi qu’il reconnaissait que toutes les parties n’avaient pas accueilli favorablement cette décision, ajoutant: "Mais… toute communication adressée à ces actionnaires doit être équitable et claire, et nous resterons vigilants à cet égard."

Litani avait lancé une offre publique d’achat similaire aux actionnaires résidant au Royaume-Uni de la société Sun Life Financial Inc., constituée au Canada, SLF.TO en juillet 2024. Plus de 580 actionnaires ont accepté l’offre et un seul s’est plaint, comme l’a révélé le jugement rendu à Londres en 2025.