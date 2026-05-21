L'autorité de régulation britannique propose des règles relatives à la publication des résultats pour Visa et Mastercard

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L'autorité britannique de régulation des systèmes de paiement a proposé jeudi de nouvelles règles visant à obliger Visa V.N et Mastercard MA.N à publier leurs résultats financiers au Royaume-Uni, craignant que leurs marges bénéficiaires ne soient plus élevées que prévu sur des marchés concurrentiels.