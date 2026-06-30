L'autorité de régulation britannique envisage d'ouvrir les boutiques d'applications d'Apple et de Google à des solutions de paiement concurrentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La CMA pourrait exiger d'Apple qu'elle ouvre le paiement sans contact sur l'iPhone

* Google affirme que les nouvelles conditions d'utilisation du Play Store autorisent déjà l'orientation des utilisateurs

* La proposition prévoit que les commissions de redirection doivent être équitables et moins élevées

* Ces changements pourraient permettre aux fintechs britanniques de développer des portefeuilles numériques concurrents sur iOS

(Ajout de détails sur la consultation aux paragraphes 5 et 6, et de précisions supplémentaires aux paragraphes 9 à 12) par Sam Tabahriti

L'autorité britannique de la concurrence a proposé mardi d'autoriser les développeurs d'applications à orienter les utilisateurs vers des options de paiement alternatives en dehors des boutiques d'applications d'Apple AAPL.O et de Google (Alphabet) GOOGL.O , afin de réduire les frais et de stimuler la concurrence.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré que ces propositions supprimeraient les restrictions qui empêchent actuellement les développeurs britanniques d’orienter les utilisateurs vers des options de paiement hors plateforme, pratiques interdites par Apple et soumises à des restrictions par Google.

L’autorité de régulation a précisé que les frais facturés par ces deux géants mondiaux de la technologie pour autoriser un tel “réorientement” devraient être équitables et raisonnables, et inférieurs aux commissions actuelles des boutiques d’applications, les économies réalisées devant être répercutées sur les consommateurs ou réinvesties dans l’innovation.

“S’il est tout à fait juste qu’Apple et Google soient rémunérés pour les services qu’ils fournissent, les frais qu’ils facturent doivent être justifiés par un cadre solide, fondé sur des preuves et tenant dûment compte à la fois des coûts et de la valeur”, devrait déclarer Will Hayter, directeur exécutif chargé des marchés numériques, plus tard dans la journée de mardi, selon un extrait de son discours.

RÈGLES DE PAIEMENT EN COURS DE RÉVISION

La CMA a indiqué qu’elle envisageait également d’exiger d’Apple qu’elle ouvre l’accès à sa technologie de communication en champ proche (NFC), utilisée pour les paiements sans contact, ce qui permettrait potentiellement aux développeurs de proposer des services de paiement au sein de leurs propres applications iOS.

Cela pourrait permettre aux entreprises britanniques de fintech de développer des alternatives au portefeuille numérique d’Apple, notamment des paiements de compte à compte et des technologies émergentes telles que les monnaies numériques, a précisé la CMA.

Ces propositions s’inscrivent dans le cadre d’une consultation menée au titre du nouveau régime britannique des marchés numériques, qui confère à l’autorité de régulation le pouvoir d’imposer des exigences sur mesure aux entreprises bénéficiant d’un “statut de marché stratégique”.

Google a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail avoir déjà pris des mesures dans ce sens, en évoquant les nouvelles conditions d’utilisation du Play Store introduites au début du mois, qui permettent aux développeurs d’orienter les utilisateurs vers des transactions en dehors de la plateforme.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La CMA a indiqué qu’elle évaluerait les récentes modifications apportées par Google dans le cadre de ses travaux avant de décider, dans le courant de l’année, s’il y a lieu d’imposer des exigences formelles.

L’année dernière, l’autorité de régulation a désigné Apple et Google comme détenant un statut de marché stratégique dans les écosystèmes mobiles, ce qui lui confère le pouvoir d’intervenir plus directement pour renforcer la concurrence.

En février, elle a obtenu des deux entreprises des engagements visant à rendre leurs boutiques d’applications plus équitables et plus transparentes, notamment par des modifications concernant les classements, les avis et l’accès à certaines fonctionnalités – mais ces engagements ne portaient pas sur les commissions, qui peuvent atteindre jusqu’à 30 %.

La CMA avait déclaré à l’époque que permettre aux développeurs d’orienter les utilisateurs vers d’autres moyens de paiement restait une priorité, une question qui a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités de régulation de l’Union européenne, des États-Unis et du Japon.