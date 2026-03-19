L'autorité de régulation britannique enquête sur le fabricant de Photoshop, Adobe, au sujet des frais d'annulation

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(Ajout d'informations sur l'accord américain aux paragraphes 5 et 6, et sur les nouveaux pouvoirs de la CMA aux paragraphes 7 et 8)

Le régulateur britannique de la concurrence a lancé une enquête sur le fabricant de Photoshop Adobe ADBE.O afin de déterminer si ses frais d'annulation anticipée étaient injustes et trompeurs, a déclaré l'organisme de surveillance jeudi.

L'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) examinera si les clients reçoivent des informations claires et opportunes sur les frais d'annulation anticipée, qui sont susceptibles d'influencer leur décision d'acheter le produit, a déclaré l'autorité.

Les produits Adobe, tels que Photoshop, Illustrator et Adobe Premiere, sont largement utilisés par les consommateurs pour créer et éditer des contenus tels que des photographies et des vidéos.

"Des étudiants aux créateurs de contenu, des millions de personnes s'appuient sur des outils de conception numérique - et ils doivent être certains que les entreprises qui vendent ces services respectent les règles", a déclaré Emma Cochrane, directrice exécutive de la protection des consommateurs à l'AMC, dans le communiqué.

Cette enquête intervient moins d'une semaine après qu'Adobe a conclu un accord de 150 millions de dollars pour mettre fin à un procès intenté par le gouvernement américain, qui l'accuse d'avoir porté préjudice aux consommateurs en dissimulant des frais de résiliation élevés et en rendant difficile l'annulation des abonnements.

Dans sa réponse à cette ordonnance vendredi, Adobe a déclaré avoir rationalisé ces dernières années ses procédures d'inscription et d'annulation et les avoir rendues plus transparentes.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur l'action réglementaire britannique.

À ce stade, l'organisme de surveillance britannique n'est pas parvenu à la conclusion qu'Adobe avait enfreint la loi, a indiqué la CMA dans sa déclaration, ajoutant qu'Adobe était la neuvième entreprise sur laquelle elle enquêtait en utilisant ses nouveaux pouvoirs d'application directe de la législation sur la protection des consommateurs.

Ces pouvoirs permettent à la CMA de déterminer s'il y a eu violation du droit de la consommation - sans passer par les tribunaux - et de prendre des mesures en cas d'infraction, notamment en obtenant réparation pour les consommateurs et en imposant des amendes aux entreprises, le cas échéant.