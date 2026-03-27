L'autorité de régulation britannique enquête sur cinq entreprises pour faux avis et évaluations trompeuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et des détails de l'enquête tout au long de la procédure)

Le régulateur britannique de la concurrence a lancé des enquêtes sur cinq entreprises, dont AutoTrader AUTOA.L et Just Eat JTKWY.PK , dans le cadre de sa répression des faux avis et des évaluations en ligne trompeuses, a-t-il déclaré vendredi.

Ces enquêtes font suite aux interventions de l'autorité de surveillance auprès des géants technologiques Amazon

AMZN.O et Google GOOGL.O concernant d'éventuelles violations de la loi sur la protection des consommateurs, qui ont conduit à des changements visant à améliorer les systèmes d'identification des faux avis.

En vertu de nouveaux pouvoirs, l'autorité de la concurrence et des marchés (CMA) peut décider en toute indépendance si le droit de la consommation a été enfreint et prendre des mesures contre les infractions, notamment en imposant des amendes et en ordonnant aux entreprises d'améliorer leurs pratiques.

Voici les détails des dernières enquêtes:

* Le marché automobile en ligne AutoTrader et la plateforme d'évaluation Feefo font l'objet d'un examen approfondi en raison d'allégations selon lesquelles des évaluations à une étoile n'auraient pas été publiées sur le site web d'AutoTrader, ce qui aurait pu fausser la moyenne des étoiles.

* Just Eat, la plus grande entreprise européenne de livraison de repas, fait l'objet d'une enquête pour avoir gonflé les notes de certains restaurants et épiceries partenaires.

* Selon la CMA, l'entreprise de kits repas Pasta Evangelists pourrait avoir offert des réductions en échange d'évaluations cinq étoiles, tandis que le prestataire de services funéraires Dignity est accusé d'avoir demandé à son personnel d'écrire des évaluations positives sur ses propres services.

* La CMA a déclaré qu'elle n'était pas encore parvenue à des conclusions sur la question de savoir si le droit de la consommation avait été enfreint, mais que les enquêtes pourraient déboucher sur des conclusions de comportement illégal et des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires global des entreprises concernées.

* "Nous avons donné aux entreprises le temps de faire les choses correctement. Nous déployons maintenant nos nouveaux pouvoirs pour nous attaquer de front à certaines des pratiques les plus néfastes", a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA.