L'autorité de régulation britannique définit des règles de conduite pour les services de recherche de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence a défini deux obligations de conduite à l'égard des services de recherche de Google dans le cadre de son régime réglementaire, afin de garantir « des conditions plus équitables » pour les entreprises et d'améliorer les services de recherche de Google dans le pays.

La première impose à Google d’améliorer la transparence et l’équité dans le classement des résultats de recherche, tandis que la seconde exige que Google permette aux utilisateurs de transférer leurs données de recherche à des tiers agréés, a indiqué mercredi l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) dans un communiqué.