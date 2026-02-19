L'autorité de régulation britannique constate des problèmes de concurrence dans la fusion Getty-Shutterstock

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré jeudi qu'elle avait provisoirement constaté des problèmes concernant l'offre de contenu éditorial au Royaume-Uni dans le projet de fusion entre la société américaine Getty Images GETY.N et sa rivale Shutterstock

SSTK.N , mais qu'elle avait autorisé l'opération sur le marché mondial des contenus de stock.

Les deux sociétés ont déclaré qu'elles n'étaient pas d'accord avec la décision provisoire de l'autorité de la concurrence et des marchés concernant le contenu éditorial et qu'elles prévoyaient de déposer leurs réponses avant la date limite du 12 mars, tout en continuant à collaborer avec le ministère américain de la justice dans le cadre de l'examen en cours de l'opération.

La décision provisoire marque un revers pour la fusion de deux des plus grands fournisseurs de contenu visuel au monde, alors que les régulateurs des deux côtés de l'Atlantique examinent les impacts potentiels sur la concurrence dans les marchés desservant les médias et les entreprises créatives.

En novembre, la CMA a déclaré qu'elle lancerait un examen de phase 2 de la fusion de 3,7 milliards de dollars, car les mesures correctives proposées par les entreprises n'ont pas répondu aux préoccupations de l'autorité de régulation.

Les actions de Getty étaient en hausse de 1,9 %, tandis que celles de Shutterstock étaient en légère hausse de 0,9 % dans les échanges de prémarché aux États-Unis.