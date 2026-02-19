L'autorité de régulation britannique constate des problèmes de concurrence dans l'enquête sur la fusion entre Getty et Shutterstock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré jeudi avoir constaté des problèmes de concurrence concernant la fourniture de contenu éditorial au Royaume-Uni, dans le cadre de son enquête approfondie sur le projet de fusion entre la société américaine Getty Images

GETY.N et sa rivale Shutterstock SSTK.N .