L'autorité de régulation britannique constate des problèmes de concurrence dans l'enquête sur la fusion entre Getty et Shutterstock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré jeudi avoir constaté des problèmes de concurrence concernant la fourniture de contenu éditorial au Royaume-Uni, dans le cadre de son enquête approfondie sur le projet de fusion entre la société américaine Getty Images
GETY.N et sa rivale Shutterstock SSTK.N .
