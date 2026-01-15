L'autorité de régulation britannique annonce la poursuite de l'enquête sur le "deepfake" X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a déclaré jeudi que son enquête formelle sur l'entreprise X d'Elon Musk concernant les images sexuellement intimes de son chatbot Grok AI se poursuivrait, tout en se félicitant du récent changement de politique de l'entreprise.

XAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, a déclaré mercredi en fin de journée qu'elle avait imposé des restrictions à tous les utilisateurs de Grok, limitant l'édition d'images à la suite des inquiétudes exprimées par les régulateurs mondiaux.

"Il s'agit d'une évolution positive. Cependant, notre enquête formelle reste en cours. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour faire avancer les choses et obtenir des réponses sur ce qui a mal tourné et sur ce qui est fait pour y remédier", a déclaré l'Ofcom dans un communiqué.