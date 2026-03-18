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L'autorité de régulation américaine demande à Union Pacific et Norfolk Southern de fournir des informations complémentaires en vue d'une fusion
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Surface Transportation Board américain a demandé mercredi à Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern

NSC.N de fournir des informations supplémentaires concernant leur projet de fusion de 85 milliards de dollars.

L'agence, dans un document réglementaire, a également noté que le ministère américain de la justice a demandé au STB, dans une lettre envoyée au début du mois, de solliciter des analyses internes de l'opération et de la concurrence afin d'assurer une évaluation complète des effets de la fusion sur la concurrence.

* La directive du régulateur américain des transports intervient quelques semaines après que les opérateurs ferroviaires ont soumis au conseil une notification d'intention de déposer une demande révisée le 30 avril.

* La première demande a été renvoyée par le conseil comme étant incomplète en janvier au motif qu'elle manquait d'informations relatives aux réglementations du STB.

* Plus tôt dans la journée, le directeur général d'Union Pacific, Jim Vena, avait déclaré lors d'une conférence avec des investisseurs que "si quelque chose venait à détruire la nature progressive de la fusion, nous (l'entreprise) y renoncerions"

* L'accord de fusion annoncé en juin de l'année dernière créera le premier opérateur ferroviaire de fret d'un océan à l'autre et modifiera le transport des marchandises, des céréales aux automobiles, à travers les États-Unis.

* L'opération a fait l'objet d'un examen réglementaire approfondi , alors que les syndicats s'inquiètent des augmentations potentielles de tarifs, des interruptions de service et des pertes d'emploi.

Fusions / Acquisitions

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NORFOLK SOUTHERN
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UNION PACIFIC
236,510 USD NYSE -2,41%
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