L'Autorité de la concurrence française rejette la plainte déposée contre Microsoft

L'Autorité de la concurrence française a rejeté jeudi une plainte déposée contre Microsoft

MSFT.O par le moteur de recherche local Qwant, qui accusait l'entreprise américaine d'abuser de sa position dominante.

L'Autorité de la concurrence a déclaré que Qwant n'avait pas apporté d'éléments suffisamment convaincants pour étayer ses revendications et a également refusé d'exécuter l'action en référé contre Microsoft demandée par Qwant .

Qwant, qui s'appuie depuis toujours sur la plateforme Bing de Microsoft pour fournir des résultats de recherche et d'actualité, a déclaré le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que sa plainte soit rejetée et qu'elle la contesterait devant les tribunaux ou la porterait devant d'autres autorités.

L'entreprise technologique américaine s'est félicitée de cette décision. "Nous sommes d'accord avec la décision et restons déterminés à fournir des services de recherche de haute qualité et à encourager l'innovation pour les consommateurs et les partenaires en France et dans toute l'Europe", a déclaré un porte-parole de Microsoft.

Qwant avait allégué que Microsoft lui avait imposé des restrictions d'exclusivité dans les résultats de recherche et la publicité, l'empêchant ainsi de développer son propre moteur de recherche et sa propre intelligence artificielle. L'entreprise française a également affirmé que Microsoft s'était favorisée dans l'attribution de la publicité pour les recherches.

Microsoft est un acteur majeur dans le secteur de la syndication des moteurs de recherche, où il fournit des résultats de recherche à des rivaux européens plus petits que Qwant, tels que Ecosia, DuckDuckGo et Lilo.

Qwant n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.