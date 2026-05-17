L'autorité chinoise de régulation du secteur aérien a rencontré des dirigeants de GE et de Boeing après la visite de Trump

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L'autorité chinoise de régulation de l'aviation civile a rencontré mercredi et vendredi à Pékin les dirigeants du motoriste GE GE.N et de Boeing BA.N , a-t-elle annoncé dimanche.

Ces réunions ont eu lieu alors que le président américain Donald Trump annonçait que Pékin allait acheter 200 avions Boeing, la première commande chinoise d'envergure pour la société depuis dix ans.