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L'autorité britannique de régulation financière (FCA) ouvre une enquête sur Mastercard, Visa et PayPal pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Autorité britannique de régulation financière (FCA) a annoncé mercredi qu'elle menait une enquête sur Mastercard MA.N , PayPal PYPL.O et Visa V.N pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées au financement et à l'utilisation du portefeuille numérique de PayPal.

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
497,060 USD NYSE 0,00%
PAYPAL HOLDINGS
46,8350 USD NASDAQ +0,74%
VISA RG-A
322,100 USD NYSE 0,00%
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