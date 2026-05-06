L'autorité britannique de régulation financière (FCA) ouvre une enquête sur Mastercard, Visa et PayPal pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles

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L'Autorité britannique de régulation financière (FCA) a annoncé mercredi qu'elle menait une enquête sur Mastercard MA.N , PayPal PYPL.O et Visa V.N pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées au financement et à l'utilisation du portefeuille numérique de PayPal.