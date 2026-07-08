L'autorité britannique de régulation des médias inflige une amende de 37 millions de dollars à Virgin Media pour avoir empêché la résiliation de contrats

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L'autorité britannique de régulation des médias a infligé mercredi une amende de 28 millions de livres sterling à Virgin Media (37,38 millions de dollars) pour avoir, à plusieurs reprises, empêché ses clients de résilier leurs contrats pendant près de trois ans, entre 2022 et 2024.

(1 dollar = 0,7491 livre sterling)