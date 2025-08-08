 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'autorité britannique de régulation de la concurrence autorise la fusion entre Boeing et Spirit AeroSystems
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 11:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et l'historique tout au long de la procédure)

L'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré vendredi qu'elle avait autorisé le projet d'acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N par Boeing BA.N après avoir décidé de ne pas mener d'enquête approfondie pour déterminer si l'opération serait anticoncurrentielle.

L'Autorité de la concurrence et des marchés n'a pas fourni de détails dans sa déclaration initiale, qui indiquait que l'enquête n'irait pas jusqu'à la "phase 2". Le texte intégral de sa décision sera publié sous peu.

L'autorité de régulation avait entamé son enquête initiale en juin et avait jusqu'au 28 août pour rendre sa décision.

Boeing et Spirit n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'année précédente, le constructeur aéronautique avait accepté de racheter Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars en actions, marquant ainsi la fin d'une indépendance de près de deux décennies de la plus grande entreprise indépendante d'aérostructures au monde.

