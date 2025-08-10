Aude: le risque de reprise du feu à l'épreuve du vent et de la canicule

Les pompiers éteignent des cendres chaudes à côté d'Albas, dans le massif des Corbières, le 9 août ( AFP / Bertrand GUAY )

La neutralisation du feu est en bonne voie mais les 1.300 pompiers et habitants des Corbières, dans l'Aude, redoutent dimanche que la tramontane, vent chaud et sec, et la canicule ne favorisent une reprise de l'incendie.

Le feu ne progresse plus mais brûle encore dans le périmètre des 16.000 hectares parcourus, et "jusqu'à dimanche soir le feu ne sera pas maîtrisé", a averti samedi le colonel Christophe Magny, qui dirige les opérations.

D'après lui, l'incendie ne sera "pas éteint avant plusieurs semaines".

"L'incendie est fixé depuis jeudi. Une surveillance étroite et renforcée est assurée par de très nombreux sapeurs pompiers. Près de 90 km sont à traiter", a précisé la préfecture de l'Aude dans son dernier communiqué.

Météo-France a placé l'Aude sous vigilance orange canicule, avec des températures prévues entre 38 et 40°C et un vent à 55 km/h dans le massif des Corbières.

Samedi, quatre reprises de feu ont nécessité l'action des pompiers, sans l'intervention des moyens aériens.

En permanence en alerte, ils surveillent et sécurisent les 90 kilomètres de bordures pour "éviter que le feu reprenne à l'avant", dans la partie la plus proche du littoral méditerranéen et de l'autoroute conduisant vers l'Espagne qu'il avait failli atteindre mercredi.

Grâce à des bulldozers, 10 km de pistes ont été tracées pour ouvrir de nouveaux accès et faciliter l'intervention des pompiers dans des zones escarpées, où la végétation est dense.

Trente-six maisons ont été détruites, d'autres endommagées, et plus d'une vingtaine de hangars agricoles brûlés, sur les 3.000 bâtis qui ont été défendus par les pompiers, a souligné Amélie Trioux, directrice de cabinet du préfet de l'Aude. L'électricité a été rétablie partout, mais trois communes restent privés de réseau téléphonique.

Une femme de 65 ans est morte dans sa maison, tandis qu'une habitante a été grièvement brûlée. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.

Dans les rangs des pompiers, 19 ont été blessés, dont un a subi un traumatisme crânien.

D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de l'incendie et d'établir d'enventuelles responsabilités.