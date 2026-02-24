 Aller au contenu principal
L'autorité britannique de protection de la vie privée inflige une amende de 20 millions de dollars à Reddit pour des manquements relatifs aux données des enfants
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

LONDRES, 24 février - L'autorité britannique de protection de la vie privée a annoncé mardi qu'il avait infligé à la plateforme de médias sociaux Reddit une amende de 14,47 millions de livres (19,52 millions de dollars) pour des manquements liés à la protection de la vie privée des enfants.

L'Information Commissioner's Office a déclaré que l'entreprise avait enfreint les règles en ne vérifiant pas correctement l'âge des enfants, ce qui signifie qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser les données des moins de 13 ans, et en ne réalisant l'évaluation requise des risques pour les enfants qu'après janvier 2025.

(1 $ = 0,7413 livre)

