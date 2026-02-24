L'autorité britannique de protection de la vie privée inflige une amende de 20 millions de dollars à Reddit pour des manquements relatifs aux données des enfants

LONDRES, 24 février - L'autorité britannique de protection de la vie privée a annoncé mardi qu'il avait infligé à la plateforme de médias sociaux Reddit une amende de 14,47 millions de livres (19,52 millions de dollars) pour des manquements liés à la protection de la vie privée des enfants.

L'Information Commissioner's Office a déclaré que l'entreprise avait enfreint les règles en ne vérifiant pas correctement l'âge des enfants, ce qui signifie qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser les données des moins de 13 ans, et en ne réalisant l'évaluation requise des risques pour les enfants qu'après janvier 2025.

(1 $ = 0,7413 livre)