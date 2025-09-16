 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'autorité britannique de la concurrence enquête sur le rachat de Worldpay par Global Payments pour 24 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 12:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a lancé mardi une enquête sur l'acquisition de Worldpay par Global Payments GPN.N pour un montant de 24,25 milliards de dollars , afin de déterminer si l'opération pouvait potentiellement réduire la concurrence sur les marchés britanniques.

La CMA a fixé au 11 novembre la date limite pour rendre sa décision de phase 1.

Valeurs associées

