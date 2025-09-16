L'autorité britannique de la concurrence enquête sur le rachat de Worldpay par Global Payments pour 24 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a lancé mardi une enquête sur l'acquisition de Worldpay par Global Payments GPN.N pour un montant de 24,25 milliards de dollars , afin de déterminer si l'opération pouvait potentiellement réduire la concurrence sur les marchés britanniques.

La CMA a fixé au 11 novembre la date limite pour rendre sa décision de phase 1.