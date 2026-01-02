L'autorité brésilienne de la concurrence ouvre une enquête sur Microsoft, rapporte Valor Economico

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité brésilienne de la concurrence, le Cade, a ouvert une enquête sur Microsoft concernant ses logiciels et ses services d'informatique en nuage, a rapporté Valor Economico vendredi.
