L'autorité brésilienne de la concurrence ouvre une enquête sur Microsoft, rapporte Valor Economico

L'autorité brésilienne de la concurrence, le Cade, a ouvert une enquête sur Microsoft concernant ses logiciels et ses services d'informatique en nuage, a rapporté Valor Economico vendredi.