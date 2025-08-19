L'autorité brésilienne de la concurrence enquête sur les exportateurs de soja

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations provenant de documents officiels de la CADE) par Ana Mano

Une unité de l'autorité brésilienne de la concurrence, le CADE, aordonné aux négociants en soja du Brésil de mettre fin à un programme appelé "Soy Moratorium", sous peine de se voir infliger de lourdes amendes, selon une décision signée par le surintendant général du CADE, Alexandre Barreto de Souza, lundi, et consultée par Reuters.

M. de Souza a également recommandé une enquête approfondie sur les signataires du programme, qui est une initiative volontaire dans le cadre de laquelle les exportateurs acceptent de ne pas acheter de soja aux agriculteurs qui ont défriché des terres dans la forêt amazonienne après juillet 2008.

Les entreprises et les groupes commerciaux Anec et Abiove, qui représentent des manutentionnaires de céréales mondiaux comme ADM MAD.N , Cargill ABNO.UL , Bunge BG.N , Louis Dreyfus LOUDR.UL et Cofco, ont 10 jours pour se conformer à la décision, selon le document.

L'Anec n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Abiove s'est déclarée "surprise" par la décision de M. de Souza de recommander une enquête approfondie. Abiove a ajouté qu'elle prendrait des mesures pour défendre la légalité du moratoire et qu'elle collaborerait pleinement et de manière transparente avec les autorités.