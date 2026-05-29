L'autorité australienne de la concurrence poursuit la filiale locale d'Amazon pour des questions de sécurité concernant les sacs à dos pour enfants

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L'autorité australienne de la concurrence a engagé vendredi une procédure devant la Cour fédérale contre la filiale locale d'Amazon AMZN.O suite à des allégations selon lesquelles les sacs à dos pour enfants en sa possession ou sous son contrôle, destinés à la vente sur sa plateforme en ligne, ne portaient pas les étiquettes d'avertissement obligatoires concernant les piles boutons.