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L'autorité australienne de la concurrence poursuit la filiale locale d'Amazon pour des questions de sécurité concernant les sacs à dos pour enfants
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 01:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de la concurrence a engagé vendredi une procédure devant la Cour fédérale contre la filiale locale d'Amazon AMZN.O suite à des allégations selon lesquelles les sacs à dos pour enfants en sa possession ou sous son contrôle, destinés à la vente sur sa plateforme en ligne, ne portaient pas les étiquettes d'avertissement obligatoires concernant les piles boutons.

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