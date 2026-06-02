L'autorité australienne de la concurrence adresse des demandes de retrait à Amazon et à d'autres entreprises concernant certains jouets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de la concurrence a annoncé mardi avoir adressé des demandes de retrait à Amazon AMZN.O , eBay EBAY.O , Kogan KGN.AX et Fruugo concernant des jouets et des jeux contenant de petits aimants potentiellement mortels, dans le cadre de son enquête.