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L'autorité australienne de la concurrence adresse des demandes de retrait à Amazon et à d'autres entreprises concernant certains jouets
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 01:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de la concurrence a annoncé mardi avoir adressé des demandes de retrait à Amazon AMZN.O , eBay EBAY.O , Kogan KGN.AX et Fruugo concernant des jouets et des jeux contenant de petits aimants potentiellement mortels, dans le cadre de son enquête.

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