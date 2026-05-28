L'autorité américaine de sécurité automobile ouvre une enquête sur près de 115 000 véhicules Rivian

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Rivian aux paragraphes 5 et 6)

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête préliminaire concernant 114 922 véhicules Rivian

RIVN.O en raison d'un problème au niveau du bras de suspension arrière.

Ce problème concerne les véhicules électriques R1S et R1T de la société.

Le bureau d'enquête sur les défauts de l'agence a reçu deux questionnaires remplis par des propriétaires de véhicules signalant que le bras de suspension arrière gauche se détache pendant la conduite, ce qui fait dévier les véhicules sur plusieurs voies de circulation, a déclaré la NHTSA.

Un incident a entraîné une collision avec un véhicule adjacent et une barrière de sécurité, a précisé la NHTSA.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, Rivian a déclaré que ses données internes indiquaient que les articulations des bras de suspension du R1 fonctionnaient comme prévu.

“Nous coopérons avec l'évaluation préliminaire de la NHTSA, mais notre enquête interne a révélé que les deux questionnaires remplis par des propriétaires de véhicules sur lesquels la NHTSA fonde cette évaluation préliminaire ne mettent pas en cause l'articulation elle-même”, a-t-elle ajouté.

L'enquête de la NHTSA évaluera notamment la sensibilité de l'articulation du bras de suspension arrière aux conditions routières et d'entretien prévisibles, ainsi que la procédure actuelle de réparation du bras de suspension mise en place par Rivian. En janvier, l'entreprise avait rappelé près de 20 000 véhicules électriques R1S et R1T ayant déjà fait l'objet d'un entretien aux États-Unis, invoquant un mauvais assemblage du bras de suspension arrière.

Le constructeur automobile remplacera gratuitement les boulons du bras de suspension arrière, avait alors déclaré l'autorité de régulation.