 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité américaine de sécurité automobile ouvre une enquête sur 114 922 véhicules Rivian
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête préliminaire concernant 114 922 véhicules Rivian RIVN.O en raison d'un problème au niveau du bras de suspension arrière.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
15,2000 USD NASDAQ +3,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,31 -1,76%
SOITEC
192,2 +24,64%
CAC 40
8 188,87 -0,23%
Or
4 494,91 0,00%
TOTALENERGIES
75,42 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank