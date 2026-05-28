L'autorité américaine de sécurité automobile ouvre une enquête sur 114 922 véhicules Rivian

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L'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête préliminaire concernant 114 922 véhicules Rivian RIVN.O en raison d'un problème au niveau du bras de suspension arrière.