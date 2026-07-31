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L'autorité américaine de sécurité automobile ouvre une enquête sur 1,2 million de véhicules Tesla
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé vendredi avoir lancé une évaluation préliminaire portant sur des défaillances de la suspension concernant environ 1,2 million de véhicules Tesla

TSLA.O .

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