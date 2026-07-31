L'autorité américaine de sécurité automobile ouvre une enquête sur 1,2 million de véhicules Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé vendredi avoir lancé une évaluation préliminaire portant sur des défaillances de la suspension concernant environ 1,2 million de véhicules Tesla
TSLA.O .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer