L'autorité américaine de sécurité automobile ouvre une enquête sur 1,2 million de véhicules Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA) a annoncé vendredi avoir lancé une évaluation préliminaire portant sur des défaillances de la suspension concernant environ 1,2 million de véhicules Tesla

TSLA.O .