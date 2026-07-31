L'autorité américaine de sécurité automobile enquête sur 1,2 million de véhicules Tesla en raison de risques de défaillance de la suspension

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du titre)

L'Agence nationale américaine de sécurité routière (NHTSA) a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête préliminaire concernant environ 1,2 million de véhicules Tesla

TSLA.O , suite à des signalements de défaillances de la suspension pouvant entraîner une perte de contrôle de la direction.

L'organisme de régulation a indiqué que son Bureau d'enquête sur les défauts (Office of Defects Investigation) avait reçu 156 plaintes faisant état du détachement de la biellette latérale inférieure avant sur certains véhicules Model 3 des années 2018 à 2020 et Model Y des années 2021 à 2023.

La NHTSA a précisé que cette défaillance de la suspension pourrait rendre le véhicule inutilisable et nécessiter son remorquage.

Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

La NHTSA a précisé que la plupart des plaintes indiquaient qu’il n’y avait eu aucun signe avant-coureur de la défaillance, bien que certains propriétaires aient signalé des bruits au préalable.

L'agence a précisé n'avoir connaissance d'aucun accident, blessure ou décès lié au défaut signalé.

La NHTSA mène actuellement une évaluation préliminaire, première étape de son processus d’enquête sur les défauts, qui pourrait déboucher sur un rappel si l’agence constate un défaut lié à la sécurité.

Tesla a déjà procédé à des rappels de véhicules en raison du détachement des biellettes latérales inférieures. Un rappel de 2021, qui concernait environ 2 800 Model 3, était dû à un problème de fabrication, tandis qu’un rappel de 2023 concernait 422 Model 3 ayant subi des défaillances similaires.

La NHTSA a indiqué que les défaillances signalées dans le cadre de cette nouvelle enquête dépassaient le champ d’application de ces rappels et ne semblaient pas liées au problème de production à l’origine de ces derniers. L’évaluation préliminaire examinera la cause sous-jacente, l’ampleur et la gravité du défaut potentiel.

Reuters a rapporté en 2023 que Tesla avait, en interne, suivi pendant des années des défaillances chroniques des composants de la suspension et de la direction, alors même que l’entreprise attribuait fréquemment ces dommages à une utilisation abusive de la part des conducteurs dans ses communications avec les clients et les autorités de régulation américaines.

Tesla, classée septième en termes de volume de rappels au deuxième trimestre, a lancé trois rappels concernant environ 234 000 véhicules, selon la société de gestion des rappels BizzyCar.