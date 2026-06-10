L'autorité américaine de régulation de l'énergie approuve le plan de raccordement accéléré des centrales électriques de PJM

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L'opérateur du réseau américain PJM Interconnection a annoncé mercredi que la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) avait approuvé son projet de procédure accélérée d'interconnexion, un processus temporaire visant à faire avancer des projets d'envergure afin de répondre au besoin urgent de ressources de capacité supplémentaires. Selon l'Energy Information Administration, la consommation d'électricité aux États-Unis , qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter en 2026 et 2027, sous l'impulsion des centres de données gourmands en IA et de l'électrification.

Cette approbation intervient alors que PJM et les États de son périmètre d'activité cherchent à mettre en service plus rapidement de nouvelles capacités de production d'électricité afin de répondre à la demande croissante et de maintenir la fiabilité du réseau.

PJM a déclaré qu'il examinerait 10 demandes d'interconnexion par année civile dans le cadre du plan EIT pour les nouvelles ressources de grande capacité ou celles dont la capacité a été augmentée qui, entre autres critères, bénéficient d'un engagement de la part d'une autorité étatique compétente à faciliter l'accélération du processus d'implantation.

“L'approbation par la FERC de la procédure d'interconnexion accélérée de PJM ouvre une voie importante pour permettre à des projets de production qualifiés et prêts à démarrer, de quelque nature que ce soit, de se connecter au réseau au cours des trois prochaines années”, a déclaré David Mills, directeur général de PJM.

PJM prévoit que les projets pourront conclure un accord d'interconnexion de production dans les 10 mois suivant leur soumission et être opérationnels dans un délai de trois ans.

La décision de la FERC prend effet le 31 juillet, et la procédure d'interconnexion accélérée sera en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2027.