L'autorité allemande de surveillance financière inflige une amende de 45 millions d'euros à JPMorgan
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration de JPMorgan)

L'autorité allemande de surveillance financière BaFin a déclaré jeudi qu'il avait imposé une amende de 45 millions d'euros (52,5 millions de dollars) à la société JPMorgan SE JPM.N basée à Francfort pour des lacunes en matière de prévention du blanchiment d'argent.

La BaFin a déclaré que JPMorgan avait "systématiquement" déposé des déclarations de soupçon tardivement au cours de la période allant d'octobre 2021 à septembre 2022.

"L'amende est liée à des constatations historiques et le calendrier de nos déclarations de soupçon n'a pas entravé les enquêtes des autorités", a déclaré JPMorgan dans un communiqué.

"Nous sommes profondément engagés dans la détection, la prévention et le signalement du blanchiment d'argent et des crimes financiers", a ajouté la banque.

(1 dollar = 0,8575 euro)

