Deutsche Börse et Nasdaq visés par une enquête de l'UE pour entente

Des invités se tiennent devant un panneau indiquant le groupe Deutsche Boerse, propriétaire de la bourse allemande

La Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre les opérateurs boursiers Deutsche Börse et Nasdaq pour entente présumée.

L'exécutif européen soupçonne ces sociétés d'enfreindre les règles de l'Union européenne sur la concurrence dans les secteurs de la cotation des actifs, du trading et en matière de chambres de compensation sur les produits financiers dérivés.

"Les entités Deutsche Boerse et Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou s'être livrées à des pratiques concertées pour ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen", écrit la Commission européenne.

"En outre, les entités peuvent avoir réparti la demande, coordonné les prix et échangé des informations commercialement sensibles", ajoute la Commission.

A la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Börse chute de 4% vers 11h05 GMT, contre un repli de 0,18% pour le DAX.

A Wall Street, l'action Nasdaq est indiquée en baisse de 1,7% avant l'ouverture.

(Rédigé par Bart Meijer, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)