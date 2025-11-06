 Aller au contenu principal
Deutsche Börse et Nasdaq visés par une enquête de l'UE pour entente
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:27

Des invités se tiennent devant un panneau indiquant le groupe Deutsche Boerse, propriétaire de la bourse allemande

Des invités se tiennent devant un panneau indiquant le groupe Deutsche Boerse, propriétaire de la bourse allemande

La Commission européenne a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête contre les opérateurs boursiers Deutsche Börse et Nasdaq pour entente présumée.

L'exécutif européen soupçonne ces sociétés d'enfreindre les règles de l'Union européenne sur la concurrence dans les secteurs de la cotation des actifs, du trading et en matière de chambres de compensation sur les produits financiers dérivés.

"Les entités Deutsche Boerse et Nasdaq pourraient avoir conclu des accords ou s'être livrées à des pratiques concertées pour ne pas se faire concurrence dans l'Espace économique européen", écrit la Commission européenne.

"En outre, les entités peuvent avoir réparti la demande, coordonné les prix et échangé des informations commercialement sensibles", ajoute la Commission.

A la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Börse chute de 4% vers 11h05 GMT, contre un repli de 0,18% pour le DAX.

A Wall Street, l'action Nasdaq est indiquée en baisse de 1,7% avant l'ouverture.

(Rédigé par Bart Meijer, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

