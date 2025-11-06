Des milliers de Vietnamiens évacués à l'approche du typhon qui a balayé les Philippines

Des fortes vagues s'écrasent sur la plage de Quy Nhon avant l'arrivée du typhon Kalmaegi dans la province de Gia Lai, au Vietnam, le 6 novembre 2025 ( AFP / NHAC NGUYEN )

Le Vietnam évacue des milliers de personnes des zones côtières jeudi à l'approche du typhon Kalmaegi, qui se dirige vers le centre du pays déjà frappé par tempêtes et inondations, après avoir quitté les Philippines où il a causé plus de 140 morts.

Selon le bureau national de météorologie vietnamien, Kalmaegi devait frapper le centre du Vietnam jeudi soir (heure locale), et risque de provoquer des vagues pouvant atteindre huit mètres. Cette zone est encore sous le choc d'une semaine d'inondations et de pluies record qui ont fait au moins 47 morts et submergé des sites historiques classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

"Il s'agit d'un typhon gigantesque doté d'une terrible capacité de destruction", a déclaré Pham Anh Tuan, haut responsable de la province de Gia Lai, où, selon les médias d'État, plus de 7.000 personnes avaient été évacuées mercredi soir.

Des habitants dans une rue recouverte de boue après le passage du typhon Kalmaegi à Liloan, dans la province de Cebu, le 6 novembre 2025 aux Philippines ( AFP / Jam STA ROSA )

Dans la zone côtière de Quy Nhon Nam, dans la province de Gia Lai, près de l'endroit où Kalmaegi devrait toucher terre, un journaliste de l'AFP a vu des fonctionnaires frapper aux portes pour intimer aux habitants de fuir.

"Je ne suis plus toute jeune et je ne veux pas risquer ma vie", a expliqué Tran Thi Nghia, 56 ans, quittant sa maison à la demande des autorités.

Des dizaines de personnes, principalement des femmes âgées et des enfants, se sont réfugiées jeudi dans une école locale, emportant avec elles des nattes, des oreillers et des couvertures pour y passer la nuit.

À 16H00 (09H00 GMT), Kalmaegi se trouvait à environ 90 kilomètres au large du Vietnam, avec des vents pouvant atteindre 166 km/h, selon le bureau national de météorologie.

Le Vietnam se trouve dans l'une des régions les plus actives de la planète en matière de cyclones tropicaux et est généralement touché par dix typhons ou tempêtes par an, mais Kalmaegi devrait être le 13e de 2025.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

- "Catastrophe nationale" -

Le typhon Kalmaegi est déjà le plus meurtrier de l'année aux Philippines, selon EM-DAT, une base de données mondiale sur les catastrophes naturelles. Il a fait au moins 142 morts et 127 disparus à la suite de violentes inondations, ont indiqué jeudi les autorités de l'archipel.

Vue aérienne de la ville de Liloan après le passage du typhon Kalmaegi, dans la province de Cebu, le 6 novembre 2025 aux Philippines ( AFP / Jam STA ROSA )

Dans la province centrale de Cebu, la plus durement frappée, des villes entières ont été inondées. Quelque 500.000 personnes sont toujours déplacées dans le pays jeudi.

A Liloan, une ville proche de Cebu City où 35 corps ont été retrouvés dans des zones inondées, des journalistes de l'AFP ont vu des voitures empilées les unes sur les autres par les crues et des toits arrachés, tandis que les habitants tentaient de dégager la boue.

Le président philippin Ferdinand Marcos a décrété "l'état de catastrophe nationale", autorisant notamment le gouvernement à débloquer des fonds pour l'aide humanitaire.

"Malheureusement, un autre (typhon) arrive avec le potentiel de devenir encore plus puissant," a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse l'après-midi. Fung-Wong sera le 21e à frapper l'archipel cette année.

- Précipitation -

Carte de la trajectoire du typhon Kalmaegi depuis les Philippines vers le Vietnam et prévisions de la vitesse des vents, au 6 novembre ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Au Vietnam, le chef d'Etat To Lam a écourté une session du Comité central du Parti communiste au pouvoir afin que les fonctionnaires puissent se précipiter chez eux.

Des habitants sur la trajectoire du typhon se sont entassés sur des motos, emportant avec eux de l'eau et des vêtements, pour quitter précipitamment leurs modestes maisons de tôle.

"Je crains seulement les fortes pluies qui pourraient provoquer d'importantes inondations", a dit un homme de 53 ans qui s'est présenté sous le nom de Thanh, et qui a déclaré avoir l'intention de rester chez lui dans sa maison en béton, mais va envoyer ses enfants chez des proches.

Les écoles ont fermé jeudi et vendredi dans les provinces de Gia Lai et Quang Ngai et au moins cinq aéroports ont été fermés, ont indiqué les autorités, tandis que des dizaines de vols ont été déroutés.

Avec 200 kilomètres de côtes et un réseau de 2.300 rivières, le Vietnam est exposé à un risque élevé d'inondations.

Selon l'office national des statistiques du pays, les catastrophes naturelles ont déjà fait 279 morts ou disparus cette année et causé plus de deux milliards de dollars de dégâts.