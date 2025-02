L'automobile européenne "en panne d'essence" (Coface)

(AOF) - La filière automobile européenne est "en panne d’essence" affirme Coface dans son dernier baromètre. L’assureur crédit évoque un "sévère ralentissement" du secteur en 2024 avec une demande qui a stagné, tandis que les indicateurs de production font apparaître un "essoufflement de l’activité manufacturière" dans la plupart des pays du continent. Les nouvelles immatriculations ont affiché une "croissance faible" de 0,8 % en glissement annuel en 2024, avec une baisse de 3 % au second semestre.

"Jusqu'ici dynamiques", les ventes de véhicules électriques ont baissé de 6% et 7% par rapport à 2023, pour les voitures électriques à batterie (BEV) et les hybrides rechargeables (PHEV) respectivement

"Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés" déclare Coface, citant La Fontaine. La dégradation des "grands marchés" que sont l'Allemagne, la France et l'Italie "vient impacter tout l'aval de la chaîne de valeur", et donc aussi les pays d'Europe centrale et orientale.

Un contexte international "très hostile"

Le ralentissement constaté en 2024 "devrait se poursuivre sur l'année 2025 au moins" estime Coface. La société invoque un contexte international "très hostile" qui voit l'industrie européenne "prise en tenaille" entre les Etats-Unis et la Chine.

La Chine est "farouchement installée" comme le leader mondial sur le marché du véhicule électrique. "En 2025, nous avons un objectif de 16 millions de véhicules électriques produits en Chine, soit plus que l'ensemble de la production automobile européenne, et plus de 80% de la demande mondiale de véhicules électriques", détaille Coface. "85% des capacités manufacturières sont installées en Chine, et 75% de cette production est dominée par des sociétés chinoises".

Si les immatriculations de véhicules électriques chinois ont baissé de 3 à 4% en novembre et décembre suite à l'alourdissement des droits de douane sur ces produits par la Commission européenne, Coface estime que cela ne sera que temporaire, jusqu'à l'ajustement des coûts de production chinois à ces nouveaux droits de douane.