L'Australie va imposer une taxe de 2 % aux géants de la tech s'ils ne concluent pas d'accords avec les médias locaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La taxe proposée permettrait de financer le journalisme australien

* Les plateformes technologiques bénéficieront de compensations plus importantes pour les accords conclus avec les petits médias

* La nouvelle taxe devrait entrer en vigueur le 1er juillet

(Ajout de commentaires des éditeurs aux paragraphes 13-14, et des entreprises technologiques aux paragraphes 15-18) par Christine Chen et Byron Kaye

Le gouvernement australien a déclaré mardi que Meta META.O , Google (Alphabet) GOOGL.O et TikTok pourraient se voir infliger des amendes de plusieurs millions de dollars s'ils ne négociaient pas d'accords pour rémunérer les médias locaux pour les actualités diffusées sur leurs plateformes.

Un “News Bargaining Incentive” proposé imposerait aux trois géants de la tech une taxe de 2,25% sur leurs revenus locaux s'ils ne concluent pas d'accords, les recettes étant reversées aux entreprises de presse afin de soutenir le journalisme australien.

“Les gens s'informent de plus en plus directement via Facebook, TikTok et Google, et nous estimons qu'il est tout à fait juste que les grandes plateformes numériques contribuent au travail acharné des journalistes qui enrichit leurs flux et génère leurs revenus”, a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells, lors d'une conférence de presse.

“Les plateformes devraient conclure des accords avec les organes de presse. Si elles décident de ne pas le faire, elles finiront par payer plus”, a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement craignait une réaction négative de la part du président américain Donald Trump, le Premier ministre Anthony Albanese a répondu: “Nous sommes une nation souveraine. Et mon gouvernement prendra des décisions fondées sur l’intérêt national australien.”

L'administration Trump s'oppose aux taxes sur les services numériques imposées aux géants technologiques américains et a menacé d'imposer des droits de douane aux pays qui les appliquent.

UNE TAXE POUR FINANCER LES RÉDACTIONS AUSTRALIENNES

Selon le projet de loi, la taxe s'appliquerait à partir de l'exercice 2025-2026, qui débute le 1er juillet.

Elle s'appliquera aux entreprises disposant d'un service de réseaux sociaux ou de recherche “significatif” en Australie et dont le chiffre d'affaires local dépasse 250 millions de dollars australiens (179,3 millions de dollars américains) (XX,XX millions d'euros) – ce qui concerne Meta, Google et TikTok.

Elle ne s'applique pas aux plateformes d'intelligence artificielle, qui sont régies par une législation distincte, a précisé le gouvernement.

Le “News Media Bargaining Incentive” signifie que si une plateforme ne conclut pas d’accord avec un éditeur de presse, l’argent nous reviendra et nous distribuerons ces fonds aux organes de presse en fonction du nombre de journalistes qu’ils emploient”, a déclaré Mme Wells.

Les plateformes bénéficieraient de compensations plus importantes pour les accords conclus avec des organisations de plus petite taille.

Dans une déclaration commune, les dirigeants des plus grands médias australiens, dont Nine Entertainment NEC.AX , la chaîne publique ABC et News Corp Australia, ont qualifié ce plan de “mesure cruciale pour assurer l’avenir de l’information en Australie”.

“Si les plateformes numériques ne paient pas pour l'utilisation des contenus d'information dont elles tirent profit, le journalisme deviendra non viable”, indique la déclaration.

“TOUT SIMPLEMENT FAUX”

Mais un porte-parole de Meta a déclaré que l'idée selon laquelle l'entreprise s'appropriait le contenu d'actualité des éditeurs était “tout simplement fausse”, ajoutant que l'utilisation de cette taxe pour financer les médias locaux créerait une “industrie de l'information dépendante d'un système de subventions géré par le gouvernement”.

“Ce projet de loi, qui s'appliquerait aux plateformes indépendamment de la présence ou non de contenu d'actualité sur nos services, n'est rien d'autre qu'une taxe sur les services numériques”, a-t-il déclaré.

Google s'est également opposé à ce projet. “Bien que nous examinions actuellement le projet de loi, notre position est claire: nous rejetons la nécessité de cette taxe”, a déclaré un porte-parole.

Un porte-parole de TikTok a refusé de commenter.

Le “News Bargaining Incentive” est destiné à remplacer les lois de 2021 qui obligeaient les entreprises technologiques à payer pour les contenus d'actualité, car ces règles “ne fonctionnaient plus efficacement”, a déclaré le gouvernement.

À la suite de cette décision, Meta a brièvement empêché les utilisateurs de republier des articles d'actualité, mais a ensuite conclu des accords avec plusieurs entreprises médiatiques australiennes qui ont expiré en 2024. (1 $ = 1,3941 dollar australien)