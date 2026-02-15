 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Australie s'engage à investir $2,7 mds dans un chantier de sous-marins nucléaires
information fournie par Reuters 15/02/2026 à 06:47

L'Australie a annoncé dimanche qu'elle allait engager 3,9 milliards de dollars australiens (2,76 milliards de dollars américains) pour faire avancer la construction d'un chantier naval qui contribuera à la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du pacte de défense trilatéral "AUKUS" conclu avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Annoncé en 2021, le projet "AUKUS", qui doit permettre à l'Australie de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire, est le plus grand investissement jamais réalisé par le pays dans le domaine de la défense.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a décrit les 3,9 milliards de dollars australiens comme un acompte pour la construction du nouveau chantier naval à Osborne, dans la banlieue d'Adélaïde, dans l'Etat d'Australie-Méridionale.

"Il est essentiel d'investir dans le chantier naval d'Osborne pour construire les sous-marins à propulsion nucléaire de l'Australie", a dit Anthony Albanese dans un communiqué.

Selon les projections officielles, le coût total de la construction s'élèverait à 30 milliards de dollars australiens "au cours des prochaines décennies", a-t-il ajouté.

(Sam McKeith à Sydney; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 966,000 GBX LSE +2,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank