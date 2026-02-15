L'Australie s'engage à investir $2,7 mds dans un chantier de sous-marins nucléaires

L'Australie a annoncé dimanche qu'elle allait engager 3,9 milliards de dollars australiens (2,76 milliards de dollars américains) pour faire avancer la construction d'un chantier naval qui contribuera à la livraison de sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du pacte de défense trilatéral "AUKUS" conclu avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Annoncé en 2021, le projet "AUKUS", qui doit permettre à l'Australie de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire, est le plus grand investissement jamais réalisé par le pays dans le domaine de la défense.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a décrit les 3,9 milliards de dollars australiens comme un acompte pour la construction du nouveau chantier naval à Osborne, dans la banlieue d'Adélaïde, dans l'Etat d'Australie-Méridionale.

"Il est essentiel d'investir dans le chantier naval d'Osborne pour construire les sous-marins à propulsion nucléaire de l'Australie", a dit Anthony Albanese dans un communiqué.

Selon les projections officielles, le coût total de la construction s'élèverait à 30 milliards de dollars australiens "au cours des prochaines décennies", a-t-il ajouté.

(Sam McKeith à Sydney; version française Camille Raynaud)