L'Australie s'attaque aux algorithmes des réseaux sociaux avec de nouvelles règles donnant le choix aux utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Renju Jose

L'Australie a proposé mardi de donner aux utilisateurs des réseaux sociaux la possibilité de choisir les contenus qu'ils voient s'afficher sur leur fil d'actualité, marquant ainsi une nouvelle étape dans la volonté du gouvernement d'améliorer la sécurité en ligne, après avoir été le premier pays au monde à interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants.

En vertu des projets de loi proposés par le gouvernement travailliste de centre-gauche, les plateformes de réseaux sociaux seront tenues d’informer les utilisateurs et de leur offrir un choix concernant leur fil d’actualité par défaut.

Les utilisateurs pourront choisir d’accepter que leur fil d’actualité par défaut inclue du contenu personnalisé recommandé par un algorithme. Ils pourront également refuser ce contenu recommandé par algorithme et ne voir que les publications des amis et des créateurs qu’ils choisissent de suivre.

“Il s’agit d’une réforme sensée, pragmatique et pratique”, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese aux journalistes. “Elle offre un choix aux utilisateurs et tiendra les grandes entreprises technologiques pour responsables de leur inaction si elles ne respectent pas nos lois.”

Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ainsi que Google (Alphabet) GOOGL.O n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

L’Australie suit ainsi les traces de la loi sur les services numériques de l’Union européenne, qui impose depuis 2024 aux plateformes d’offrir aux utilisateurs la possibilité de désactiver le profilage. Cependant, la mise en œuvre a connu des débuts difficiles, les régulateurs se plaignant que les plateformes ne facilitaient pas suffisamment le désengagement des utilisateurs.

Les entreprises de réseaux sociaux font l’objet d’une surveillance croissante à travers le monde, en raison des inquiétudes selon lesquelles les algorithmes auraient été conçus pour encourager un comportement addictif, les utilisateurs étant incités à passer de longues heures sur ces plateformes grâce à des recommandations qui les orientent vers des contenus similaires.

M. Albanese a déclaré que l’initiative “My Feed, My Way” exigerait également des plateformes numériques qu’elles documentent les mesures prises pour remédier aux risques identifiés de préjudice envers les utilisateurs australiens et qu’elles veillent à ce que ces mesures restent efficaces au fil du temps.

Tout manquement à cette obligation pourrait entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à 109,2 millions de dollars australiens (79 millions de dollars), l’autorité australienne de régulation de l’Internet, eSafety, étant chargée de veiller au respect de la réglementation et de son application.

eSafety se verra également conférer le pouvoir d’émettre des avis exigeant des grandes entreprises technologiques qu’elles suppriment rapidement les contenus préjudiciables, liés à la nudité et illégaux. Toutefois, les défenseurs de la liberté d’expression ont averti que le projet de loi pourrait déboucher sur de la censure.

“Il ne s’agit pas de donner le contrôle au gouvernement. Il s’agit de donner le contrôle aux citoyens”, a déclaré M. Albanese.

Le gouvernement sollicitera l’avis des plateformes numériques, des organismes sectoriels, des organisations de la société civile et des défenseurs des droits sur ce projet de loi, qui devrait être présenté au Parlement cette année.

(1 dollar = 1,3868 dollar australien)