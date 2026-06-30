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L'Australie poursuit en justice la filiale locale d'Amazon pour une violation présumée des conditions publicitaires de Prime Video
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 00:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne de la concurrence a annoncé mardi avoir saisi la justice contre la filiale australienne d'Amazon AMZN.O , en affirmant que ses contrats d'abonnement Prime contenaient des clauses abusives permettant à l'entreprise d'ajouter de la publicité sur Prime Video.

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