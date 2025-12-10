L'Australie met en œuvre une interdiction des médias sociaux pour adolescents, une première mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le X de Musk dit qu'il se conformera, la dernière plateforme à accepter de se conformer

L'Australie est le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans

Dix grandes plateformes doivent bloquer les enfants sous peine d'amende

Un législateur européen déclare que l'Europe a une chance d'apprendre de l'Australie

L'Australie est devenue mercredi le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, bloquant l'accès à ces derniers dans une démarche saluée par de nombreux parents et défenseurs des enfants, mais critiquée par les grandes entreprises technologiques et les défenseurs de la liberté d'expression.

À partir de minuit (1300 GMT mardi), 10 des plus grandes plateformes, dont TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta META.O , ont reçu l'ordre de bloquer les enfants sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars) en vertu de la nouvelle loi, qui est surveillée de près par les autorités de régulation du monde entier.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré qu'il s'agissait d'un "jour de fierté" pour les familles et a présenté la loi comme la preuve que les décideurs politiques peuvent freiner les dommages en ligne qui ont dépassé les mesures de protection traditionnelles.

"Cela fera une énorme différence. Il s'agit de l'un des plus grands changements sociaux et culturels auxquels notre pays ait été confronté", a déclaré Albanese lors d'une conférence de presse mercredi.

"Il s'agit d'une réforme profonde qui continuera à avoir des répercussions dans le monde entier."

LISEZ PLUTÔT UN LIVRE, DIT LE PREMIER MINISTRE AUX JEUNES

Dans un message vidéo, Albanese a exhorté les enfants à "commencer un nouveau sport, un nouvel instrument, ou à lire ce livre qui traîne depuis un certain temps sur votre étagère", à l'approche des vacances scolaires d'été en Australie, qui débuteront à la fin du mois.

Certains de ceux qui n'ont pas atteint l'âge limite de 16 ans étaient anxieux à l'idée de s'adapter à la vie sans les médias sociaux, mais d'autres étaient moins inquiets.

"Je ne suis pas vraiment émue par ça", a déclaré Claire Ni, 14 ans. "Je suis en quelque sorte neutre."

Luna Dizon, 15 ans, a déclaré qu'elle avait toujours accès à ses comptes TikTok, Instagram et Snapchat, mais qu'elle s'inquiétait du "choc culturel" une fois que l'interdiction prendrait pleinement effet.

"Je pense qu'à terme, sans (les médias sociaux), nous apprendrons à nous y adapter", a-t-elle ajouté.

UN ADOLESCENT FAIT SES ADIEUX EN DISANT « ON SE VOIT QUAND J'AI 16 ANS »

Bien que le gouvernement ait déclaré que l'interdiction ne serait pas parfaite dans son fonctionnement, environ 200 000 comptes ont été désactivés mercredi sur le seul site TikTok, et des "centaines de milliers" d'autres seront bloqués dans les prochains jours.

Un grand nombre des quelque 1 million d'enfants concernés par la législation ont également publié des messages d'adieu sur les médias sociaux.

"Plus de médias sociaux... plus de contact avec le reste du monde", a écrit un adolescent sur TikTok.

"#seeyouwhenim16", a ajouté un autre.

D'autres ont déclaré qu'ils apprendraient à contourner l'interdiction.

"C'est un peu inutile, nous allons juste créer de nouvelles façons d'accéder à ces plateformes, alors quel est l'intérêt", a déclaré Claire Ni, 14 ans.

L'INTERDICTION A DES IMPLICATIONS MONDIALES

La mise en place de cette interdiction met fin à une année de débats sur la question de savoir si un pays peut concrètement empêcher les enfants d'utiliser des plateformes intégrées dans la vie quotidienne. Elle constitue un test grandeur nature pour les gouvernements frustrés par la lenteur des entreprises de médias sociaux à mettre en œuvre des mesures de réduction des risques.

"Je suis heureuse qu'ils veuillent protéger les enfants et je suis heureuse que nous ayons une chance de voir comment ils le font et de voir si nous pouvons apprendre d'eux", a déclaré Christel Schaldemose, législatrice de l'Union européenne, qui souhaite une plus grande protection pour les enfants de l'Union.

Le gouvernement de centre-gauche d'Albanese a proposé cette loi historique en s'appuyant sur des recherches montrant les effets néfastes sur la santé mentale de l'utilisation excessive des médias sociaux chez les jeunes adolescents, notamment la désinformation, le harcèlement et les représentations néfastes de l'image corporelle.

Plusieurs pays, du Danemark à la Nouvelle-Zélande en passant par la Malaisie, ont indiqué qu'ils pourraient étudier ou imiter le modèle australien .

Dans une école de la ville allemande de Bonn, les élèves se sont prononcés en faveur d'une interdiction.

"Les médias sociaux créent une forte dépendance et n'ont pas de réels avantages. Je veux dire, il y a des avantages, comme le fait de pouvoir diffuser son opinion, mais je pense que les inconvénients, en particulier la dépendance, sont bien pires", a déclaré Arian Klaar, un élève de 15 ans.

Julie Inman Grant, commissaire à la sécurité électronique née aux États-Unis et chargée de superviser l'interdiction, a déclaré mercredi à Reuters qu'une vague de parents américains souhaitait des mesures similaires.

« J'entends les parents, les militants et les citoyens américains dire: "Nous aimerions avoir un commissaire à la sécurité électronique comme vous en Amérique, nous aimerions avoir un gouvernement qui fasse passer la sécurité des enfants et des adolescents avant les profits technologiques" », a-t-elle déclaré lors d'un entretien à son bureau de Sydney.

"CE N'EST PAS NOTRE CHOIX": X DIT QU'ELLE SE CONFORMERA

La société X d'Elon Musk est devenue la dernière des dix grandes plateformes à prendre des mesures pour couper l'accès aux adolescents mineurs, après avoir reconnu publiquement mercredi qu'elle se conformerait.

« Ce n'est pas notre choix – c'est ce que la loi australienne exige », a déclaré X sur son site web.

L'Australie a déclaré que la liste initiale des plateformes concernées serait modifiée au fur et à mesure de l'apparition de nouveaux produits et de la migration des jeunes utilisateurs.

Les entreprises ont déclaré à Canberra qu'elles déploieraient une combinaison d'inférence d'âge - estimant l'âge d'un utilisateur à partir de son comportement - et d'estimation d'âge basée sur un selfie, ainsi que des vérifications qui pourraient inclure des documents d'identification téléchargés.

Pour les entreprises de médias sociaux, la mise en œuvre marque une nouvelle ère de stagnation structurelle alors que le nombre d'utilisateurs stagne et que le temps passé sur les plateformes diminue, comme le montrent les études.

Les plateformes affirment qu'elles ne gagnent pas grand-chose à faire de la publicité pour les moins de 16 ans, mais elles préviennent que l'interdiction perturbe un vivier de futurs utilisateurs. Juste avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, 86 % des Australiens âgés de 8 à 15 ans utilisaient les médias sociaux, selon le gouvernement.

(1 dollar = 1,5097 dollar australien)