L'Australie maintient son taux directeur à 4,35% face à une inflation toujours élevée

(Zonebourse.com) - La Banque de réserve d'Australie (RBA) a laissé son taux directeur inchangé à 4,35% pour la seconde réunion d'affilée, après trois hausses depuis le début de l'année. Elle estime sa politique désormais restrictive, mais n'exclut pas de relever encore les taux si les tensions inflationnistes persistent. Une décision conforme aux attentes.

La RBA justifie son statu quo par le ralentissement attendu de l'économie après le resserrement des conditions financières. La consommation montre des signes d'essoufflement, le marché immobilier faiblit dans certaines grandes villes et le marché du travail s'est détendu un peu plus que prévu.

L'inflation reste toutefois "trop élevée", après une nette accélération au second semestre 2025. La hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient et les tensions sur les capacités de production continuent d'alimenter les pressions sur les prix.

La banque centrale ne prévoit pas un retour de l'inflation autour du milieu de sa fourchette cible (2 à 3%) avant fin 2027 et souligne des risques à la hausse. La faiblesse persistante de la productivité australienne et l'incertitude sur l'approvisionnement mondial en pétrole compliquent également les perspectives.

La RBA entend donc observer l'évolution de l'économie avant son prochain mouvement, tout en gardant la possibilité d'une nouvelle hausse des taux si les risques inflationnistes se matérialisent. La décision de maintenir le taux directeur à 4,35% a été prise à l'unanimité. Les traders ont fait reculer leurs paris d'une autre hausse de taux cette année de 50 à 40% après les commentaires de la RBA.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.