L'Australie et le Japon renforcent leurs liens dans le domaine des minéraux stratégiques

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L'Australie et le Japon ont renforcé leur coopération dans le domaine des minéraux critiques à l'occasion d'une visite d'État du Premier ministre japonais; les deux pays ont débloqué 1,67 milliard de dollars australiens (1,20 milliard de dollars US) pour soutenir ce secteur et ont laissé entendre que d'autres aides suivraient.

L'Australie et le Japon se concentreront sur des projets stratégiques visant à remédier aux vulnérabilités les plus urgentes de la chaîne d'approvisionnement dans les secteurs minier, du raffinage et de la fabrication dans les deux pays, a déclaré le gouvernement australien dans un communiqué.

L'Australie prévoit d'apporter jusqu'à 1,3 milliard de dollars australiens, tandis que le gouvernement japonais a déjà fourni environ 370 millions de dollars australiens sous forme d'investissements et de subventions, et prévoit d'apporter des investissements et des subventions supplémentaires à mesure que les projets se développent, précise le communiqué.

Ces projets s'appuient sur le soutien de longue date apporté par Sojitz 2768.T et l'Organisation japonaise pour la sécurité des métaux et de l'énergie (JOGMEC) à la société australienne Lynas Corp LYC.AX , le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine.

Parmi les projets susceptibles de bénéficier d'un financement public figurent:

* Alcoa AA.N , en collaboration avec Sojitz et le gouvernement japonais, travaille au développement de la récupération du gallium dans l'une de ses raffineries d'alumine en activité en Australie-Occidentale, en vue de son utilisation dans les semi-conducteurs, les LED et les cellules solaires.

* Magnium Australia, en Australie-Occidentale, prévoit de produire du magnésium de haute pureté utilisé dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale

* Le projet Speewah Fluorite de Tivan TVN.AX en Australie-Occidentale devrait produire de la fluorite de qualité acide, une matière première essentielle pour l'acide fluorhydrique utilisé dans les semi-conducteurs, les véhicules électriques et d'autres applications de pointe

* Le projet Copi Critical Minerals, en Nouvelle-Galles du Sud, est un projet de sables minéraux visant à fournir des minéraux critiques et des éléments de terres rares. Le projet est détenu par RZ Resources, avec la participation de JX Advanced Metals 5016.T et Marubeni 8002.T .

* Le projet Kalgoorlie Nickel d'Ardea Resources ARL.AX , situé à Goongarrie, est l'une des plus grandes ressources de nickel-cobalt d'Australie. Il est développé dans le cadre d'une coentreprise avec Sumitomo Metal Mining 5713.T et Mitsubishi

8058.T .

(1$ = 1,3877 dollar australien)