L'Australie demande une réunion avec Roblox après des plaintes relatives à des pratiques sexuelles abusives et à des contenus inappropriés

Le gouvernement australien a convoqué une réunion avec la plateforme de jeux Roblox à la suite d'informations faisant état de manipulation d'enfants et d'exposition à des contenus graphiques sur la plateforme, tandis qu'une autorité de régulation a déclaré qu'elle allait vérifier si la société cotée en bourse aux États-Unis avait respecté ses engagements en matière de sécurité des enfants.

La ministre des communications, Anika Wells, a déclaré qu'elle avait écrit à Roblox pour lui faire part de sa "vive inquiétude" concernant les informations selon lesquelles des enfants auraient été approchés par des prédateurs et exposés à des contenus nuisibles.

"Les informations que nous avons reçues concernant des enfants exposés à des contenus graphiques sur Roblox et des prédateurs utilisant activement la plateforme pour séduire les jeunes sont horribles", a déclaré Anika Wells dans un communiqué.

"Les parents et les enfants australiens attendent davantage de Roblox

Un porte-parole de Roblox RBLX.N a déclaré que l'entreprise disposait de politiques et de procédures de sécurité solides pour protéger les utilisateurs, qui vont au-delà de nombreuses autres plateformes, et qu'elle rencontrerait M. Wells pour discuter des mesures qu'elle prend à l'adresse pour assurer la sécurité de la communauté.

"Nous disposons de filtres conçus pour bloquer le partage d'informations personnelles, nos fonctions de chat ne permettent pas le partage d'images ou de vidéos d'un utilisateur à l'autre, et des contrôles d'âge sont requis avant que quiconque n'ait accès au chat", a déclaré le porte-parole par courriel.

"Ces mêmes vérifications sont également utilisées pour limiter les enfants et les adolescents à ne chatter qu'avec des personnes d'âge similaire par défaut" La déclaration de M. Wells témoigne d'un refroidissement des relations entre l'Australie et la célèbre plateforme de jeux, qui a mis en place une obligation de vérification de l'âge en 2025 afin de limiter les chats en ligne à des tranches d'âge étroites et d'empêcher la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. La commissaire australienne chargée de la sécurité électronique, Julie Inman Grant, a salué la mesure prise par Roblox et a recommandé de ne pas inclure l'entreprise dans l'interdiction des médias sociaux qui a débuté en décembre. Inman Grant a déclaré que les dispositifs de sécurité de Roblox, basés sur l'âge, seraient testés et a noté que des amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (35 millions de dollars australiens) pourraient être demandées si la plateforme ne respectait pas les lois du pays sur la protection de l'enfance en ligne.

"Nous restons très préoccupés par les rapports actuels concernant l'exploitation des enfants sur le service Roblox et l'exposition à des contenus nuisibles", a déclaré Inman Grant.

(1 $ = 1,4138 dollar australien)