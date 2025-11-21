 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 731,35
-2,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Australie bloque le rachat de Mayne Pharma par Cosette pour des raisons d'intérêt national
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 02:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long avec plus de détails du communiqué et du contexte) par Renju Jose et Christine Chen

L'Australie a bloqué vendredi une offre de rachat de 672 millions de dollars australiens (435 millions de dollars) pour Mayne Pharma MYX.AX de la part du fabricant de médicaments américain Cosette Pharmaceuticals, déclarant que le rachat n'était pas dans l'intérêt national.

Cosette a fait une offre de 7,40 dollars australiens par action pour Mayne en février, mais a depuis essayé de se retirer. Elle a menacé de fermer l'usine de Mayne à Adélaïde, qui emploie 200 personnes, si l'opération se concrétisait.

Les actions de Mayne ont chuté de 23 % à 4,45 dollars australiens après la décision et la société a interrompu temporairement ses activités.

"Ma décision est tout à fait conforme à l'avis du Conseil d'examen des investissements étrangers (Foreign Investment Review Board) selon lequel la proposition serait contraire à l'intérêt national de l'Australie", a déclaré le trésorier Jim Chalmers dans un communiqué.

"Il s'agit de faire ce qui est nécessaire pour protéger l'intérêt national de l'Australie, la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement médicales essentielles, les emplois locaux et la communauté locale."

La décision a été prise quelques jours après que le comité australien des offres publiques d'achat a ravivé les espoirs d'un accord en décidant que Cosette devait accepter toutes les conditions fixées par Chalmers en ce qui concerne l'usine d'Adélaïde.

(1 $ = 1,5521 dollars australiens)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank