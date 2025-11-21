L'Australie bloque le rachat de Mayne Pharma par Cosette pour des raisons d'intérêt national

(Mises à jour tout au long avec plus de détails du communiqué et du contexte) par Renju Jose et Christine Chen

L'Australie a bloqué vendredi une offre de rachat de 672 millions de dollars australiens (435 millions de dollars) pour Mayne Pharma MYX.AX de la part du fabricant de médicaments américain Cosette Pharmaceuticals, déclarant que le rachat n'était pas dans l'intérêt national.

Cosette a fait une offre de 7,40 dollars australiens par action pour Mayne en février, mais a depuis essayé de se retirer. Elle a menacé de fermer l'usine de Mayne à Adélaïde, qui emploie 200 personnes, si l'opération se concrétisait.

Les actions de Mayne ont chuté de 23 % à 4,45 dollars australiens après la décision et la société a interrompu temporairement ses activités.

"Ma décision est tout à fait conforme à l'avis du Conseil d'examen des investissements étrangers (Foreign Investment Review Board) selon lequel la proposition serait contraire à l'intérêt national de l'Australie", a déclaré le trésorier Jim Chalmers dans un communiqué.

"Il s'agit de faire ce qui est nécessaire pour protéger l'intérêt national de l'Australie, la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement médicales essentielles, les emplois locaux et la communauté locale."

La décision a été prise quelques jours après que le comité australien des offres publiques d'achat a ravivé les espoirs d'un accord en décidant que Cosette devait accepter toutes les conditions fixées par Chalmers en ce qui concerne l'usine d'Adélaïde.

(1 $ = 1,5521 dollars australiens)