L'Australie augmente la taxe imposée aux géants de la technologie qui ne concluent pas d'accords avec la presse locale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement australien a relevé le taux d'une taxe prévue qui obligera les géants de la technologie à s'acquitter de sommes de plusieurs millions de dollars s'ils ne parviennent pas à conclure des accords commerciaux avec les médias locaux concernant la diffusion d'actualités sur leurs plateformes.

* Le gouvernement a annoncé lundi avoir porté le taux de cette taxe, prévue dans le cadre de son « incitation à la négociation d'actualités » (News Bargaining Incentive), de 2,25 % à 2,5 %.

* Contrairement à une proposition antérieure, cette taxe ne sera calculée que sur la base des recettes publicitaires des entreprises technologiques, et non sur l’ensemble de leur chiffre d’affaires, a précisé le gouvernement.

* Cette taxe s'applique aux entreprises disposant d'un service « significatif » de réseaux sociaux ou de moteur de recherche en Australie, et dont le chiffre d'affaires local dépasse 250 millions de dollars australiens (175,7 millions de dollars), ce qui concerne notamment Meta META.O , Google

GOOGL.O et TikTok.

* Une exclusion concernant les sites de réseautage professionnel a également été supprimée, ce qui inclut désormais LinkedIn dans le champ d’application de la loi.

* L'intégralité des fonds collectés serait reversée au secteur des médias d'information afin de soutenir le journalisme local, a déclaré le gouvernement.

* « La base de calcul de la prime d’encouragement à la négociation avec les médias d’information sera constituée par les recettes publicitaires », a déclaré le trésorier adjoint Daniel Mulino à ABC Radio National.

* « Nous avons relevé le taux de prélèvement de 2,25 % à 2,5 % afin de garantir que le montant total des fonds collectés grâce aux accords conclus entre ces plateformes et les médias reste à peu près le même, et qu’il augmente à l’avenir à mesure que les recettes publicitaires de ces plateformes progressent, tout en étant davantage lié à cette partie de leur activité. »

* Les nouvelles lois devraient être présentées lors de la reprise des travaux du Parlement, plus tard ce mois-ci.

(1 dollar américain = 1,4229 dollars australiens)