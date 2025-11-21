L'Australie ajoute Twitch d'Amazon à l'interdiction des médias sociaux pour les adolescents, tout en épargnant Pinterest

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'organisme australien de surveillance d'Internet a déclaré vendredi qu'il inclurait le service de diffusion en direct Twitch, propriété d'Amazon.com

AMZN.O , dans son interdiction prochaine des médias sociaux pour les adolescents , mais n'ajoutera pas la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N à la liste.

À partir du 10 décembre, l'Australie deviendra le premier pays au monde à interdire aux personnes âgées de 16 ans et moins d'utiliser les médias sociaux, avec des pénalités pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (32 millions de dollars) pour les entreprises qui ne prennent pas de "mesures raisonnables" pour se conformer à la loi.

* Le commissaire à l'e-sécurité a déclaré que Twitch pouvait être considéré comme un service de médias sociaux parce qu'il est principalement utilisé pour la diffusion en direct et la publication de contenus interactifs qui permettent aux utilisateurs - y compris les enfants - de communiquer avec d'autres personnes.

* Twitch prévoit de désactiver tous les comptes d'utilisateurs âgés de 16 ans ou moins à partir du 9 janvier, et interdira aux nouveaux utilisateurs mineurs de créer des comptes lorsque l'interdiction entrera en vigueur le mois prochain.

* Pinterest ne sera toutefois pas ajouté à la liste. Le commissaire à l'e-sécurité a déclaré que si Pinterest permet une certaine interaction sociale en ligne, ce n'est pas son objectif principal, et qu'il est utilisé pour collecter des images et des idées.

* Au début du mois, le commissaire a étendu l'interdiction à Reddit RDDT.N et à la plateforme de diffusion vidéo en direct Kick. Les principales entreprises déjà couvertes comprennent Meta Platforms META.O Facebook et Instagram, Snapchat SNAP.N , Threads, TikTok, X et YouTube, propriété d'Alphabet GOOGL.O .

* Aucune autre évaluation ne sera effectuée avant l'entrée en vigueur des règles le 10 décembre, a déclaré le commissaire.

(1 dollar = 1,5494 dollar australien)