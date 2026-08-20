L'Australie adopte une loi visant à taxer les géants de la technologie qui ne rémunèrent pas les médias locaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Australie a adopté jeudi une loi qui obligera les géants de la technologie à verser des millions de dollars de redevances s'ils ne parviennent pas à conclure des accords commerciaux avec les médias locaux concernant la diffusion d'actualités sur leurs plateformes. Le dispositif "News Bargaining Incentive" impose aux entreprises une taxe de 2,5 % sur leurs recettes publicitaires , à moins qu'elles ne parviennent à conclure des accords. Les recettes générées par ce dispositif seraient reversées aux médias d'information locaux australiens, dont le contenu contribue à stimuler l'engagement des utilisateurs et les recettes publicitaires sur les plateformes des entreprises technologiques.

Cette taxe s'applique à Meta META.O , à Google ( GOOGL.O ) d'Alphabet, à TikTok et à LinkedIn ( MSFT.O ) de Microsoft. Elle concerne les entreprises disposant d'un service de réseaux sociaux ou de recherche "significatif" en Australie, et dont les recettes publicitaires locales dépassent 250 millions de dollars australiens (ou 178 millions de dollars). Les plateformes peuvent éviter cette redevance en concluant des accords avec au moins huit éditeurs différents avant la fin de leur période de déclaration. La valeur de ces accords viendrait en déduction de leur obligation de paiement de la redevance.

Selon la législation, ces accords doivent soutenir la production de contenus d’actualité ou porter sur des contenus d’actualité produits par les éditeurs et mis à disposition en ligne par la plateforme.

Les dépenses engagées auprès des grands éditeurs donnent lieu à une compensation de 150 %, tandis que celles engagées auprès des petits et moyens médias donnent lieu à une compensation de 200 %.

Chaque accord est également plafonné à 25 % de l’obligation de contribution d’une plateforme.

"La loi est en vigueur, et le message adressé aux plateformes pour qu’elles concluent des accords commerciaux est clair. Les accords devront être finalisés avant la fin de la période comptable d’une plateforme numérique pour pouvoir être utilisés afin de compenser son obligation de contribution au titre de cette période", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

"C’est un jour important pour les entreprises de presse australiennes et le journalisme australien." L'adoption du "News Bargaining Incentive" intervient un jour après que le Parlement a adopté des lois restreignant les publicités pour les jeux d'argent .

(1 dollar américain = 1,4047 dollar australien)