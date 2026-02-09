 Aller au contenu principal
L'augmentation de la production de la ceinture de l'Orénoque fait passer la production pétrolière du Venezuela à 1 million de bpj, selon des sources
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de contexte et de détails aux paragraphes 2 et 5-7) par Marianna Parraga

La compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA a annulé la plupart des réductions de production qu'elle avait ordonnées dans ses propres champs pétroliers et ses coentreprises dans la principale région pétrolière du pays, la ceinture de l'Orénoque, augmentant ainsi la production totale du pays à près d'un million de barils par jour (bpd), ont déclaré des sources proches des opérations.

Le pays de l'OPEP a dû réduire sa production de brut, sa principale source de revenus, à la suite d'un blocus pétrolier imposé en décembre par Washington pour faire pression sur le président Nicolas Maduro, qui a été capturé début janvier, ce qui a conduit au gouvernement sous contrôle américain de la présidente intérimaire Delcy Rodriguez .

Le strict blocus américain a laissé des millions de barils de brut exportable bloqués dans des réservoirs terrestres et des navires dans le pays, obligeant à des réductions de production que PDVSA a récemment commencé à inverser alors que les exportations rebondissent près des niveaux normaux.

La région de l'Orénoque produit désormais un peu plus de 500 000 bpj après des augmentations au cours du week-end dans plusieurs projets, selon les sources, soit plus de 100 000 bpj de plus qu'au début du mois de janvier.

Le mois dernier, les sociétés de négoce Trafigura et Vitol ont obtenu des licences américaines initiales pour exporter et commercialiser des millions de barils de pétrole vénézuélien dans le cadre d'un accord d'approvisionnement phare de 2 milliards de dollars entre Caracas et Washington.

Ces dernières semaines, le département du Trésor américain a également délivré des licences générales permettant aux entreprises américaines d'exporter du pétrole vénézuélien et d'approvisionner le pays en carburant. Ces licences devraient être suivies d' autres autorisations pour l'exploration et la production de pétrole dans le pays, selon des sources distinctes.

Les licences américaines ont permis de démêler les exportations, de libérer du brut et du carburant qui étaient en stock, de fournir des diluants indispensables pour le pétrole très lourd du Venezuela et de permettre à PDVSA d'augmenter sa production, en particulier dans la ceinture de l'Orénoque, ont déclaré les sources.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,23 USD Ice Europ +1,66%
Pétrole WTI
64,59 USD Ice Europ +1,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

