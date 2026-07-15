L'augmentation de la capacité d'ASML apaise les craintes concernant le goulot d'étranglement des puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ASML table désormais sur un chiffre d'affaires net compris entre 43 et 45 milliards d'euros pour 2026

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a atteint 9,33 milliards d'euros, dépassant les estimations des analystes

* Intel utilisera l'outil High-NA d'ASML pour certaines puces Panther Lake

* La société prévoit d'augmenter sa capacité de production de 30 % en 2027 et 2028

(Reformulation des premiers paragraphes, ajout d'un commentaire d'analyste et de citations du directeur financier, ajout d'un graphique sur les ventes en Chine, mise à jour de l'évolution du cours de l'action) par Toby Sterling et Nathan Vifflin

ASML ASML.AS , leader mondial d’équipements nécessaires à la fabrication de puces informatiques de haute technologie, a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 et s’est engagé à augmenter sa capacité de production, ce qui pourrait apaiser les craintes qu’un goulot d’étranglement ne ralentisse l’essor de l’IA. Cette deuxième révision à la hausse de ses prévisions cette année intervient alors que la société cotée en bourse la plus valorisée d’Europe, dont les machines contribuent à la fabrication de puces pour le fabricant de puces sous contrat de Nvidia NVDA.O , TSMC 2330.TW , a dépassé les prévisions de bénéfices du deuxième trimestre, faisant grimper son cours de près de 4 %.

“Des résultats exceptionnels sur toute la ligne”, a déclaré Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam. ASML a annoncé qu’elle augmenterait sa capacité de production de 30 % au cours de chacune des deux prochaines années afin de répondre à ce que son directeur général, Christophe Fouquet, a qualifié de “demande extrêmement forte” de la part de ses clients pour ses outils de lithographie (“impression de puces”) nécessaires à la fabrication de puces d’IA de pointe.

LA CAPACITÉ D'ASML ÉTAIT CONSIDÉRÉE COMME UN GOULOT D'ÉTRANGLEMENT Ces résultats solides et cette augmentation de la production envoient un signal positif à l’ensemble du marché, alors que la demande en puces a explosé en raison du développement mondial des centres de données et de l’utilisation croissante des outils d’IA.

“L’allègement des contraintes en matière de lithographie est également positif pour l’écosystème plus large des équipements, où ASML était considéré comme un goulot d’étranglement majeur”, a déclaré l’analyste Marc Hesselink dans une note.

Il a ajouté que les résultats supérieurs aux attentes, la révision à la hausse des prévisions et la “meilleure visibilité” pourraient soutenir davantage le cours de l’action ASML. ASML a indiqué qu’elle tablait désormais sur un chiffre d’affaires net pour l’ensemble de l’année 2026 compris entre 43 et 45 milliards d’euros (49 à 51 milliards de dollars), soit une hausse de 16 % au point médian par rapport à sa fourchette de prévisions antérieure, comprise entre 36 et 40 milliards d’euros.

Les actions cotées à Amsterdam, en hausse de 75 % depuis le début de l'année, ont progressé de 3,7 % à 1.613 € à 10 h 00 GMT.

LES CLIENTS D’ASML ACCÉLÈRENT LEURS PROJETS D’EXTENSION DE CAPACITÉ La société néerlandaise est le seul fabricant mondial d’outils de lithographie en ultraviolet extrême (EUV) , indispensables à la création des circuits à l’échelle nanométrique des puces logiques et de mémoire avancées qui équipent les centres de données construits par Google et Amazon et font fonctionner les modèles développés par OpenAI et Anthropic.

“Nos clients, quant à eux, continuent d’accélérer leurs projets d’expansion de capacité… ce qui offre à ASML une meilleure visibilité sur la demande à long terme”, a déclaré le directeur général Fouquet dans un communiqué.

Parmi les clients d’ASML figurent TSMC, ainsi que les fabricants de puces mémoire Samsung 005930.KS , SK Hynix

000660.KS et Micron MU.O , qui sont tous en train d’augmenter leurs capacités. ASML a indiqué qu’elle comptait augmenter sa capacité de près d’un tiers par an pour ses outils EUV phares, bien que M. Fouquet ait précisé que la quasi-totalité de cette capacité EUV supplémentaire jusqu’en 2027 était déjà entièrement réservée. La société prévoit d’augmenter de la même manière la capacité de ses outils DUV (ultraviolet profond), qui sont nécessaires pour les puces moins avancées et pour les clients en Chine.

Le directeur financier, Roger Dassen, a déclaré aux journalistes que cette augmentation de capacité tenait compte des besoins de Terafab, un nouveau client qu’Elon Musk est en train de mettre en place au Texas pour fournir des puces à SpaceX SPCX.O et à Tesla TSLA.O .

Les analystes de JPMorgan ont déclaré qu’ils estimaient que les résultats de mercredi aideraient ASML à combler l’écart de valorisation avec ses concurrents américains.

“Le message des pessimistes a toujours été que la société était limitée en termes de capacité ou qu’elle ne se développait pas… (mais) l’entreprise prévoit en réalité une croissance de 30 % au cours des deux prochaines années”, ont-ils déclaré.

Par ailleurs , M. Fouquet a indiqué qu’Intel INTC.O utiliserait le nouvel outil High-NA d’ASML pour fabriquer certaines de ses puces “Panther Lake” les plus avancées, ce qui constituera une première pour cette technologie.

Le chiffre d’affaires d’ASML pour le trimestre clos le 30 juin s’est élevé à 9,33 milliards d’euros, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,80 milliards d’euros, tandis que le résultat net s’est établi à 2,92 milliards d’euros, au-dessus des prévisions de 2,62 milliards d’euros, selon les données de LSEG.

UNE DEMANDE CHINOISE SOLIDE MALGRÉ LES RESTRICTIONS À L'EXPORTATION IMPOSÉES PAR LES ÉTATS-UNIS

M. Dassen a réitéré l’estimation d’ASML selon laquelle les clients chinois représenteront environ 20 % des ventes cette année — un pourcentage inférieur à celui des dernières années, mais en augmentation en valeur absolue à mesure que les ventes d’ASML progressent.

“Le marché chinois évolue en phase avec la tendance générale que nous observons à l’échelle mondiale”, a-t-il déclaré dans un message vidéo.

ASML n’est pas autorisée à vendre ses outils EUV ni ses meilleurs outils DUV en Chine en raison des restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis, mais elle commercialise sur ce marché des machines DUV moins performantes, capables de produire des puces relativement avancées.

M. Dassen a indiqué que la demande était forte de la part des fabricants chinois de puces logiques, utilisées dans les réseaux électriques, l’intelligence artificielle, les ordinateurs et les smartphones destinés au marché intérieur chinois.

Les législateurs américains ont proposé une loi qui pourrait restreindre davantage les ventes de l’entreprise en Chine, ce qui constitue un risque commercial persistant pour ASML.

(1 dollar = 0,8742 euro)