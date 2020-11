Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'attaque de Vienne est un attentat islamiste, dit le chancelier autrichien Reuters • 03/11/2020 à 11:00









VIENNE, 3 novembre (Reuters) - Les actes commis lundi soir à Vienne sont clairement un attentat islamiste, a déclaré mardi le chancelier autrichien, Sebastian Kurz. "Nous poursuivrons ces personnes avec tous les moyens disponibles (...) Nous allons traquer les auteurs et ceux qui les soutiennent", a-t-il poursuivi, précisant que l'attaque avait fait quatorze blessés, dont certains sont dans un état grave. La police a indiqué, pour sa part, que trois civils - deux hommes et une femme - avaient été tués. Le radiodiffuseur public autrichien ORF a rapporté par la suite qu'une quatrième victime, une femme, avait succombé à ses blessures. (Francois Murphy et Brenna Hughes-Neghaiwi; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.