L'attaque de l'Iran anéantit 17 % de la capacité de GNL du Qatar pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, selon le directeur général de QatarEnergy

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* Il faudra déclarer la force majeure sur les contrats de GNL pour une période pouvant aller jusqu'à cinq ans

* Quelque 12,8 millions de tonnes de GNL par an hors service

* Cela représente une perte de revenus annuels d'environ 20 milliards de dollars

* ExxonMobil détient des participations dans les installations de GNL endommagées

* Les exportations de condensats, de GPL, d'hélium et de naphta seront également touchées

(Mise à jour avec détails aux paragraphes 10,12, commentaires aux paragraphes 13,14,17,18) par Maha El Dahan, Andrew Mills et Yousef Saba

Les attaques iraniennes ont réduit à néant 17 % de la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié du Qatar (GNL), entraînant une perte de revenus annuels estimée à 20 milliards de dollars et menaçant l'approvisionnement de l'Europe et de l'Asie, a déclaré jeudi à Reuters le directeur général de QatarEnergy. Saad al-Kaabi a déclaré que deux des 14 trains de GNL du Qatar et l'une de ses deux installations de transformation du gaz en liquide (GTL) ont été endommagés lors de ces attaques sans précédent. Les réparations mettront sur la touche 12,8 millions de tonnes de GNL par an pendant trois à cinq ans, a-t-il déclaré dans une interview. "Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que le Qatar - le Qatar et la région - ferait l'objet d'une telle attaque, surtout de la part d'un pays musulman frère, en plein mois de Ramadan, qui nous attaque de cette manière", a déclaré Kaabi, qui est également ministre d'État du Qatar chargé de l'énergie.

Quelques heures plus tôt, l'Iran avait lancé une série d'attaques contre les installations pétrolières et gazières du Golfe, après les attaques israéliennes contre ses propres infrastructures gazières.

Selon M. Kaabi, l'entreprise publique QatarEnergy devra déclarer la force majeure sur les contrats à long terme, pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans, portant sur des livraisons de GNL à destination de l'Italie, de la Belgique, de la Corée du Sud et de la Chine, en raison de l'endommagement des deux trains.

"Il s'agit de contrats à long terme sur lesquels nous devons déclarer la force majeure. Nous l'avons déjà fait, mais il s'agissait d'une période plus courte. Désormais, la durée sera celle qui s'imposera", a-t-il déclaré.

IMPACT ET SOUS-PRODUITS D'EXXONMOBIL QatarEnergy avait déclaré la force majeure sur l'ensemble de sa production de GNL, après des attaques précédentes sur son centre de production de Ras Laffan , qui a de nouveau été la cible de tirs mercredi.

"Pour que la production redémarre, il faut d'abord que les hostilités cessent", a-t-il déclaré. La major pétrolière américaine ExxonMobil XOM.N est partenaire des installations de GNL endommagées , tandis que Shell SHEL.L est partenaire de l'installation de GTL endommagée, dont la réparation prendra jusqu'à un an.

ExxonMobil, basé au Texas, détient une participation de 34 % dans le train de GNL S4 et une participation de 30 % dans le train S6, a déclaré Kaabi.

Le train S4 a une incidence sur l'approvisionnement de l'entreprise italienne Edison EDNn.MI et d'EDFT en Belgique, tandis que le train S6 a une incidence sur l'entreprise sud-coréenne KOGAS, EDFT et Shell en Chine.

L'ampleur des dégâts causés par les attaques a ramené la région 10 à 20 ans en arrière, a-t-il déclaré.

"Et bien sûr, il s'agit d'un havre de paix pour beaucoup de gens, d'un endroit sûr où séjourner, etc. Je pense que cette image a été ébranlée."

Les retombées vont bien au-delà du GNL. Les exportations de condensats du Qatar diminueront d'environ 24 %, tandis que le gaz de pétrole liquéfié (GPL) chutera de 13 %. La production d'hélium chutera de 14 %, tandis que le naphta et le soufre diminueront tous deux de 6 %.

Ces pertes ont des conséquences allant du GPL utilisé dans les restaurants en Inde aux fabricants de puces de Corée du Sud qui utilisent de l'hélium.

La construction des unités endommagées a coûté environ 26 milliards de dollars, selon M. Kaabi. "Si Israël a attaqué l'Iran, c'est entre l'Iran et Israël. Cela n'a rien à voir avec nous et la région", a-t-il déclaré.

"Et maintenant, en plus de cela, je dis que tout le monde dans le monde, que ce soit Israël, les États-Unis ou n'importe quel autre pays, devrait se tenir à l'écart des installations pétrolières et gazières."