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L'ASX, l'opérateur boursier australien, s'apprête à connaître sa meilleure semaine depuis deux mois grâce à une forte activité boursière
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 02:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de l'opérateur boursier australien ASX ASX.AX ont progressé de plus de 3,8% depuis le début de la semaine, et sont en passe d'enregistrer leur meilleure semaine depuis début août

** Jeudi, la société de courtage Citi a revu à la hausse ses prévisions concernant le bénéfice par action annuel de l’ASX de 2%, invoquant la vigueur soutenue de l’activité de transactions

** Vendredi, le titre a progressé de 0,3% pour atteindre 60,79 dollars australiens

** Citi a également accueilli favorablement la nomination du nouveau directeur général d’ASX, Anthony Attia, partageant son point de vue sur le recrutement de talents externes et la modernisation technologique

** Le titre affiche une hausse de 18% depuis le début de l’année, en tenant compte des variations de la séance

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