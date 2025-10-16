L'assureur Travelers manque ses prévisions de revenus en raison d'un ralentissement de la croissance de l'immobilier commercial

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Travelers Companies, assureur de référence du secteur, TRV.N , était inférieur aux attentes de Wall Street jeudi, l'accent mis par la société sur la discipline de souscription ayant ralenti la croissance des grands risques immobiliers commerciaux.

Les actions de la société, dont les résultats servent souvent d'indicateur pour le secteur ainsi que pour les tendances générales de souscription, ont chuté de 2,6 %

Travelers se désengage des grands comptes de l'assurance dommages dont les primes ne justifient pas le risque en cas de catastrophe, en gardant la main sur ses normes de souscription et en se détournant des affaires sous-évaluées, alors même que les concurrents chassent les volumes.

Les pertes dues aux ouragans, aux incendies de forêt et aux tempêtes violentes pèsent souvent sur les bénéfices trimestriels des assureurs, malgré leurs efforts pour tarifer les risques et les partager par le biais de la réassurance.

"La baisse des primes en assurance dommages reflète la dynamique des grands comptes", a déclaré Alan Schnitzer, directeur général de l'entreprise. "Nous avons déjà connu cette situation et nous ne compromettrons pas notre discipline en matière de souscription."

La valeur de cette approche devient évidente lorsque des événements catastrophiques se produisent, a-t-il ajouté.

Les pertes de Travelers liées aux catastrophes se sont élevées à 402 millions de dollars avant impôts au troisième trimestre, contre 939 millions de dollars l'année précédente, tandis que le revenu de souscription a plus que doublé pour atteindre 1,38 milliard de dollars avant impôts.

Le bénéfice ajusté de 8,14 dollars par action de la société new-yorkaise a dépassé les estimations de Wall Street, qui étaient de 6,35 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son revenu net d'investissement a également augmenté pour atteindre 1,03 milliard de dollars, soit une hausse de 14,3 %, stimulé par des rendements plus élevés sur les titres à revenu fixe, les taux d'intérêt étant restés élevés.

Les primes nettes émises, c'est-à-dire la valeur totale des polices vendues après prise en compte de la réassurance, ont augmenté de 1 % pour atteindre 11,47 milliards de dollars, mais sont restées en deçà des attentes moyennes des analystes, qui tablaient sur 11,81 milliards de dollars.

Les entreprises et les ménages continuent de donner la priorité à la protection contre les risques financiers et les catastrophes naturelles, malgré la hausse des coûts d'emprunt.

Le ratio combiné sous-jacent de Travelers s'est établi à 83,9 % au cours du trimestre. Un ratio inférieur à 100 indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres et de frais.