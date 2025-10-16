 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 592,92
-1,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'assureur Travelers manque ses prévisions de revenus en raison d'un ralentissement de la croissance de l'immobilier commercial
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire du directeur général aux paragraphes 5 et 6, des actions au paragraphe 2)

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Travelers Companies, assureur de référence du secteur, TRV.N , était inférieur aux attentes de Wall Street jeudi, l'accent mis par la société sur la discipline de souscription ayant ralenti la croissance des grands risques immobiliers commerciaux.

Les actions de la société, dont les résultats servent souvent d'indicateur pour le secteur ainsi que pour les tendances générales de souscription, ont chuté de 2,6 %

Travelers se désengage des grands comptes de l'assurance dommages dont les primes ne justifient pas le risque en cas de catastrophe, en gardant la main sur ses normes de souscription et en se détournant des affaires sous-évaluées, alors même que les concurrents chassent les volumes.

Les pertes dues aux ouragans, aux incendies de forêt et aux tempêtes violentes pèsent souvent sur les bénéfices trimestriels des assureurs, malgré leurs efforts pour tarifer les risques et les partager par le biais de la réassurance.

"La baisse des primes en assurance dommages reflète la dynamique des grands comptes", a déclaré Alan Schnitzer, directeur général de l'entreprise. "Nous avons déjà connu cette situation et nous ne compromettrons pas notre discipline en matière de souscription."

La valeur de cette approche devient évidente lorsque des événements catastrophiques se produisent, a-t-il ajouté.

Les pertes de Travelers liées aux catastrophes se sont élevées à 402 millions de dollars avant impôts au troisième trimestre, contre 939 millions de dollars l'année précédente, tandis que le revenu de souscription a plus que doublé pour atteindre 1,38 milliard de dollars avant impôts.

Le bénéfice ajusté de 8,14 dollars par action de la société new-yorkaise a dépassé les estimations de Wall Street, qui étaient de 6,35 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son revenu net d'investissement a également augmenté pour atteindre 1,03 milliard de dollars, soit une hausse de 14,3 %, stimulé par des rendements plus élevés sur les titres à revenu fixe, les taux d'intérêt étant restés élevés.

Les primes nettes émises, c'est-à-dire la valeur totale des polices vendues après prise en compte de la réassurance, ont augmenté de 1 % pour atteindre 11,47 milliards de dollars, mais sont restées en deçà des attentes moyennes des analystes, qui tablaient sur 11,81 milliards de dollars.

Les entreprises et les ménages continuent de donner la priorité à la protection contre les risques financiers et les catastrophes naturelles, malgré la hausse des coûts d'emprunt.

Le ratio combiné sous-jacent de Travelers s'est établi à 83,9 % au cours du trimestre. Un ratio inférieur à 100 indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a payé de sinistres et de frais.

Environnement

Valeurs associées

TRAVELERS COS
261,730 USD NYSE -2,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank