L'assureur santé Cigna dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la solidité des services de santé

Cigna Group CI.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à la vigueur de son unité de services de santé Evernorth, qui abrite son activité de gestion des prestations pharmaceutiques.

L'assureur santé a également réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel ajusté d'au moins 29,60 dollars par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à 29,63 dollars par action, selon les données de LSEG.

Contrairement à d'autres assureurs qui ont dû faire face à des coûts élevés dans le cadre de plans soutenus par le gouvernement, Cigna a été en mesure de se protéger car la société s'appuie davantage sur le segment des prestations pharmaceutiques, Express Scripts, et les plans de soins de santé parrainés par les employeurs.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et leur couverture avec les fabricants pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé.

Le chiffre d'affaires trimestriel ajusté de son segment de services de santé Evernorth a augmenté d'environ 15 % pour atteindre 60,39 milliards de dollars, grâce à la croissance des clients existants et aux fortes ventes de son activité de pharmacie spécialisée, Accredo, qui gère les médicaments à coût élevé.

En début de semaine, Cigna a déclaré qu'elle supprimerait les remises sur les médicaments d'ordonnance dans ses propres plans de santé commerciaux en 2027 et qu'elle offrirait des remises initiales dans ses pharmacies, ce qui, selon elle, réduirait les coûts pour les patients. En 2028, les clients d'Express Scripts pourront également bénéficier de cet avantage.

Le ratio de soins médicaux de Cigna, le pourcentage des primes consacrées aux soins médicaux, était de 84,8% au cours du trimestre, en hausse par rapport aux 82,8% de l'année précédente. Ce chiffre est à comparer aux estimations des analystes de 84,17%, selon les données de LSEG.

Les coûts plus élevés sont en partie liés aux coûts des produits d'assurance "stop-loss" de la société, destinés à protéger les employeurs contre les dépenses catastrophiques, un problème sur lequel la société a déjà mis en garde.

Cigna a déclaré que les coûts médicaux plus élevés de l'assurance en excédent de pertes étaient conformes à ses attentes et à ses commentaires antérieurs.

Sur une base ajustée, Cigna a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 7,83 dollars, dépassant les estimations de 7,65 dollars par action.